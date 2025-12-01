دراسة تحدد العمر المناسب لمنح الأطفال هواتف ذكية

واشنطن-سانا

أشارت دراسة حديثة أنجزها باحثون في جامعة براون الأمريكية، إلى أن الأطفال الذين يحصلون على هواتف ذكية قبل سن 12 عاماً أكثر عرضة للاكتئاب والسمنة وقلة النوم مقارنةً بأقرانهم الذين تأخروا في الحصول عليها.

وحلل الباحثون خلال الدراسة التي نُشرت في مجلة طب الأطفال (Pediatrics) الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، بيانات أكثر من 10,500 طفل في إطار دراسة التطور المعرفي لدماغ المراهقين، وخلصوا إلى أن العمر المبكر عند استخدام الهاتف الذكي يزيد المخاطر الصحية والنفسية للأطفال.

وأكد الدكتور ران بارزيلاي، المؤلف الرئيسي للدراسة، أهمية مراعاة الصحة عند منح الطفل هاتفاً، مشيراً إلى أن الطفل في سن 12 يختلف تماماً عن طفل في سن 16.

وحذرت جاكلين نيسي، أستاذة الطب النفسي بجامعة براون، من أن الدراسة لا تثبت سبباً مباشراً للضرر، لكنها تشجع على التأني والتريث قبل منح الأطفال هواتف ذكية، وخاصة في غرف النوم لتجنب التأثير على النوم والصحة العامة.

وأوضحت الدراسة أن استخدام الأطفال للهواتف الذكية قد يقلل من وقتهم في التواصل الاجتماعي، ممارسة الرياضة، والنوم، وهي عناصر أساسية لنمو صحي وسليم، مشيرةً إلى أن المراهقة فترة حساسة، حيث يمكن للتغيرات الصغيرة في الروتين اليومي أن تترك آثاراً طويلة الأمد على الصحة النفسية والجسدية.

ونصح الباحثون الآباء والأمهات بمراقبة احتياجات أطفالهم قبل منحهم هواتف ذكية، مع التشديد على أهمية وضع ضوابط وحدود واضحة عند السماح باستخدام الأجهزة، لضمان حماية الأطفال من المخاطر المحتملة، وضمان استغلال التقنية بشكل آمن ومفيد.

وتأتي هذه الدراسة في إطار اهتمام متزايد من الباحثين حول العالم بتأثير التكنولوجيا الحديثة على صحة الأطفال والمراهقين، حيث أظهرت أبحاث سابقة أن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية قد يؤدي إلى اضطرابات النوم، تراجع النشاط البدني، وتحديات في الصحة النفسية والاجتماعية.