اليوم العالمي للأشقاء.. روابط إنسانية تتجاوز الزمن والاختلاف

عواصم-سانا

يحتفل العالم في العاشر من نيسان من كل عام بـ “اليوم العالمي للأشقاء”، وهي مناسبة إنسانية تُسلّط الضوء على العلاقة الفريدة التي تجمع بين الإخوة والأخوات، باعتبارها واحدة من أعمق الروابط العائلية وأكثرها تأثيراً في حياة الإنسان.

وتُعد هذه المناسبة فرصة للتعبير عن الامتنان والتقدير للأشقاء، الذين يشاركوننا تفاصيل الحياة منذ الطفولة، ويشكّلون جزءاً أساسياً من ذاكرتنا وتجاربنا اليومية، سواء في لحظات الفرح أو التحديات.

قصة تأسيس اليوم العالمي للأشقاء

بحسب الموقع الرسمي لمؤسسة “اليوم العالمي للأشقاء” (National Siblings Day Foundation)، تعود جذور هذه المناسبة إلى عام 1995، عندما أسست الأمريكية كلوديا إيفارت هذا اليوم تخليداً لذكرى شقيقيها اللذين فقدتهما في حادثين منفصلين، في محاولة لتحويل الحزن إلى رسالة تقدير للعلاقات العائلية.

واختارت إيفارت يوم ال 10 من نيسان تحديداً لأنه يصادف عيد ميلاد شقيقتها الراحلة، كما أسست لاحقاً “مؤسسة يوم الأشقاء”، لنشر الوعي بأهمية هذه العلاقة والسعي لاعتماد اليوم كمناسبة رسمية على نطاق أوسع.

لماذا تُعد علاقة الأشقاء مميزة؟

وفقًا لموقع Psychology Today، الأمريكي المعني بالدراسات النفسية والعلاقات الإنسانية تتميّز علاقة الأشقاء بكونها من أطول العلاقات في حياة الإنسان، حيث تبدأ منذ الطفولة المبكرة، وتستمر حتى مراحل متقدمة من العمر، ما يجعلها علاقة مليئة بالتجارب المشتركة والذكريات المتراكمة.

وغالباً ما يكون الأشقاء أول أصدقاء في حياة الفرد، كما يلعبون دوراً مهماً في تشكيل الشخصية وتعزيز مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي، إلى جانب كونهم مصدر دعم نفسي وعاطفي مستمر.

العلاقة بين الأشقاء.. مزيج من التنافس والدعم

لا تخلو علاقة الأشقاء من التناقضات، إذ تجمع بين المنافسة في بعض الأحيان والدعم في أحيان أخرى، ما يجعلها علاقة إنسانية غنية ومعقدة في آنٍ واحد، وتُسهم في تشكيل تجارب الحياة المبكرة.

ووفقاً لموقع Verywell Mind المتخصص في الصحة النفسية، فإن الخلافات بين الإخوة، رغم حدّتها أحياناً، تلعب دوراً مهماً في بناء شخصية أكثر نضجاً، وتعزز مهارات التفاهم وحل النزاعات، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاجتماعية في المستقبل.

مناسبة عالمية تحظى باهتمام متزايد

رغم أن “اليوم العالمي للأشقاء” لا يُعد عطلة رسمية في معظم دول العالم، فإنه يحظى بانتشار واسع، ولا سيما في الولايات المتحدة، مع تزايد الاهتمام به خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب موقع National Today المعني بالمناسبات والأيام العالمية فقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز حضور هذه المناسبة، حيث يشارك الملايين صورا وذكريات تجمعهم مع أشقائهم، ما ساعد في ترسيخها كحدث سنوي يحتفي بالروابط العائلية، ويعزز قيم الترابط الأسري.

كيف يحتفل الناس بهذه المناسبة؟

تتنوع طرق الاحتفال باليوم العالمي للأشقاء، بدءاً من التواصل مع الإخوة عبر المكالمات أو الرسائل، وصولاً إلى تنظيم لقاءات عائلية أو مشاركة لحظات مميزة عبر الصور والذكريات.

كما يلجأ البعض إلى تقديم الهدايا الرمزية أو كتابة رسائل تعبّر عن الحب والتقدير، في حين يفضل آخرون قضاء وقت نوعي مع أشقائهم لإحياء الروابط وتعزيزها.

دور الأشقاء في الدعم النفسي والاجتماعي

ووفقاً لموقع Psychology Today المتخصص في علم النفس يلعب الأشقاء دوراً محورياً في تقديم الدعم النفسي، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يشكّلون شبكة أمان عاطفية تساعد الفرد على تجاوز التحديات.

كما أن وجود الأشقاء يعزز الشعور بالانتماء والاستقرار، ويُسهم في بناء علاقات صحية قائمة على الثقة والتفاهم، وهو ما يجعل هذه العلاقة ذات قيمة خاصة في حياة الإنسان.

رسالة اليوم العالمي للأشقاء وأهميته

يحمل “اليوم العالمي للأشقاء” رسالة تتمثل في أهمية تقدير العلاقات القريبة التي قد يُغفل عنها في خضم الحياة اليومية، وخاصة مع تسارع وتيرتها، وما يفرضه ذلك من تباعد في التواصل الأسري.

وبحسب موقع Awareness Days المعني بالمناسبات العالمية، يدعو هذا اليوم إلى إعادة التواصل مع الأشقاء وتعزيز الروابط العائلية، والتعبير عن المشاعر التي قد لا تُقال في الأيام العادية، بما يسهم في تقوية النسيج الاجتماعي.

مناسبة إنسانية تتجدد سنوياً

لا تقتصر أهمية هذه المناسبة على بعدها الرمزي، بل تمثل تذكيراً سنوياً بقيمة العلاقات العائلية التي تُعد أساساً للاستقرار النفسي والاجتماعي في حياة الإنسان.

ومع تزايد الاهتمام العالمي بهذه المناسبة تبرز الحاجة إلى استثمارها كفرصة لتعزيز الروابط الأسرية، والاحتفاء بإحدى أعمق العلاقات الإنسانية التي ترافق الفرد طوال حياته.