دمشق-سانا

تتواصل حركة النشر في سوريا خلال عام 2026 مع صدور مؤلفات جديدة تتوزع بين الرواية والقصة والكتب الفكرية والدينية والتوثيقية، مقدمةً تجارب متنوعة تعكس تعدد اهتمامات الكتّاب والباحثين، وثراء المشهد الثقافي السوري.

وتتنقل هذه الإصدارات بين عوالم الإنسان وأسئلته الوجودية والاجتماعية، واستعادة محطات من التاريخ السوري وذاكرته وشخصياته، إلى جانب تناول قضايا فكرية ومعرفية ودينية، في أعمال تجمع بين السرد الأدبي والتأمل الفكري والتوثيق، وتضيف عناوين جديدة إلى المكتبة السورية.

كتاب: هاوية تطل على العالم

– المؤلفة: الكاتبة والصحفية السورية سوزان خواتمي.

– دار النشر: دار صفصافة للثقافة والنشر، القاهرة، 2026.

– نبذة عن الكتاب: يضم أربعاً وعشرين قصة قصيرة ترصد معاناة الإنسان المعاصر في مواجهة الحروب والقهر والفقد والاغتراب، مستحضرةً عوالم مشبعة بالحنين والذاكرة وتفاصيل الحياة اليومية، وتمزج الكاتبة بين الواقعية القاسية والسخرية اللاذعة، كاشفةً هشاشة الإنسان ومحاولاته المستمرة للنجاة من الانكسارات.

كتاب: سنوات سلام وشهور حرب – الجزء الأول: سنوات السلام

– المؤلف: الكاتب السوري معتز مراد.

– دار النشر: مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، باريس، 2026.

– نبذة عن الكتاب: يوثّق الكتاب الذاكرة والتجارب الشخصية والجماعية لمدينة داريا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2012، مستنداً إلى الوثائق والصور لرصد مسارات النشاط السلمي وتبعات الاعتقال، وصولاً إلى مخاض الثورة السورية وبدايات الحصار، ويقدم شهادة توثيقية على التحولات الاجتماعية والسياسية التي عاشتها المدينة خلال تلك المرحلة.

كتاب: مصباح الإيمان بالقضاء والقدر

– المؤلف: الباحث السوري الشيخ عبد الكريم تتان.

– دار النشر: دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، بيروت، 2026.

– نبذة عن الكتاب: يتناول الكتاب قضية القضاء والقدر بوصفها أحد أركان العقيدة الإسلامية، مستنداً إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ومبيّناً مراتب القدر وصلتها بحرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله.

كتاب: مرايا وتاريخ

– المؤلف: الرسام السوري عبد اللطيف الضاشوالي.

– دار النشر: دار التكوين للنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

– نبذة عن الكتاب: يضم الكتاب رسوماً كاريكاتورية ساخرة لأكثر من 170 شخصية سياسية وأدبية واجتماعية سورية، عاشت أواخر عهد الانتداب وبدايات الاستقلال، ويعيد العمل إحياء ألبوم «مرايا» الصادر عام 1947، في طبعة موسّعة تجمع بين القيمة الفنية والتوثيق التاريخي للحياة السورية وشخصياتها البارزة.

رواية: قمة آدم

– المؤلف: الكاتب السوري عماد كوسا.

– دار النشر: دار الرواد للنشر، دمشق، ودار الملتقى للنشر، حلب، 2026.

– نبذة عن الرواية: تمزج الرواية بين الخيال العلمي والمغامرة الديستوبية، من خلال مسابقة دولية للابتكار تتحول إلى مواجهة وجودية تهدد البشرية، في ظل بركان وشيك الانفجار وتصاعد هيمنة المادية والذكاء الاصطناعي، وتطرح تساؤلات فلسفية حول قدرة القيم الإنسانية والتآخي الثقافي على مواجهة الأزمات.

كتاب: معتقلو الرأي في سلمية وريفها (1954–2024)

– المؤلف: الكاتب والفنان التشكيلي السوري لؤي آدم.

– دار النشر: طبعة خاصة، تشرين الأول 2026.

– نبذة عن الكتاب: يوثّق الكتاب سبعة عقود من تجربة الاعتقال السياسي في مدينة سلمية وريفها، مستنداً إلى بحث تاريخي وتحليلي يجمع أسماء المعتقلين وصورهم منذ خمسينيات القرن الماضي وصولاً إلى عهد النظام البائد.

وتعكس هذه الإصدارات، على اختلاف موضوعاتها وأساليبها، تنوع المشهد الثقافي السوري وحرص كتّابه ومؤلفيه على مواصلة الإنتاج الأدبي والفكري والتوثيقي، بما يسهم في حفظ الذاكرة الثقافية، وإغناء المكتبة السورية، وفتح آفاق جديدة أمام القراء للاطلاع على تجارب ورؤى متعددة.