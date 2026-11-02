طريقة تحضير المتة تؤثر في فوائدها المضادة للأكسدة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن طريقة تحضير المتة تؤثر في كمية المركبات النشطة التي تطلقها أوراقها، ومدى احتفاظ هذه المركبات بخصائصها خلال عملية الهضم، ولا سيما المركبات الفينولية والفلافونويدات المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة.

وبيّنت الدراسة التي نُشرت في مجلة «Food Science and Biotechnology» العلمية في 26 تشرين الأول الماضي، أن باحثين من الجامعة الإقليمية المتكاملة في البرازيل، والجامعة الاتحادية في ريو غراندي دو سول، وجامعة الجمهورية في الأوروغواي قارنوا بين ثلاث طرق لتحضير المتة، شملت النقع التقليدي، وطريقة «تشيماراو»، وهي طريقة التحضير التقليدية البرازيلية وتعتمد على أوراق متة مطحونة ناعماً جداً، والاستخلاص باستخدام آلات تحضير المشروبات بالضغط، بهدف تقييم تأثير كل طريقة في إطلاق المركبات النشطة وثباتها خلال مراحل الهضم.

وأظهرت النتائج أن طريقة التحضير تؤثر بشكل ملحوظ في كمية المركبات المستخلصة وقدرتها على الاحتفاظ بخصائصها خلال الهضم؛ إذ سجل النقع التقليدي مستويات أعلى من المركبات الفينولية، فيما ساعدت طريقة «تشيماراو» على إطلاق كميات أكبر من المركبات في البداية، بينما أظهر الاستخلاص بالضغط ثباتاً أكبر لبعض المركبات خلال المرحلة المعوية من الهضم.

كما رصد الباحثون قدرة المركبات الفينولية على الارتباط بالنشاط المضاد للأكسدة، وأظهرت بعض المركبات، ومنها الكافيين والثيوبرومين والصابونينات، مستويات متفاوتة من الاستقرار وإمكانية الوصول الحيوي خلال مراحل الهضم المحاكية.

وتشير الدراسة إلى أن طريقة إعداد المتة لا تؤثر في مذاقها وتركيز مكوناتها فحسب، بل تؤثر أيضاً في سلوك المركبات النشطة خلال عملية الهضم، ما يفتح المجال أمام مزيد من الأبحاث لفهم خصائص هذا المشروب وتأثيراته المحتملة في صحة الإنسان.

والمركبات الفينولية هي مواد كيميائية طبيعية توجد في النباتات، مثل المتة والشاي والفواكه والخضراوات، وتتميز بخصائصها المضادة للأكسدة، إذ تساعد على الحد من تأثير الجذور الحرة التي قد تسبب تلف الخلايا، كما ترتبط بخصائص محتملة مضادة للالتهابات، وتسهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.