“ناسا” ترصد دلائل على مركبات عضوية تعود لمليارات السنين في صخور المريخ

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية NASA، أمس الثلاثاء، أن مركبة “كيوريوسيتي” التابعة للوكالة رصدت مزيداً من مؤشرات “كيمياء ما قبل الحياة” على سطح المريخ، وذلك خلال تجربة كيميائية تُعد الأولى من نوعها تُجرى على كوكب آخر، ما يعزز فهم طبيعة التفاعلات الكيميائية القديمة على الكوكب الأحمر.

وذكرت وكالة NASA في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن التحاليل التي أُجريت باستخدام مواد كيميائية متخصصة، كشفت عن وجود مركبات عضوية معقدة داخل صخور مريخية يعود عمرها إلى أكثر من ثلاثة مليارات عام، مشيرةً إلى أن هذه النتائج تُعد مؤشراً قوياً على بيئة كانت قادرة على دعم الكيمياء ما قبل الحيوية.

وبيّن العلماء أن هذه المركبات قد تكون تشكلت على سطح المريخ أو وصلت إليه عبر النيازك، لكنها بقيت محفوظة داخل الصخور منذ فترات زمنية طويلة، يُعتقد خلالها أن الكوكب كان يحتوي على مياه سائلة.

وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة أبحاث مستمرة لمركبة “كيوريوسيتي” التي هبطت عام 2012 في فوهة غيل، حيث تواصل دراسة التربة والصخور بهدف البحث عن دلائل على إمكانية وجود حياة ميكروبية سابقة، أو ظروف مناسبة لنشوء الحياة.