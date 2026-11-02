خنفساء نادرة تعاود الظهور في ويلز بعد غياب نحو 60 عاماً

لندن-سانا

كشفت عمليات مسح بيئي في سلسلة جبال كاسلمارتن بمقاطعة بيمبروكشاير في ويلز عن وجود يرقات خنفساء الزيت قصيرة العنق، بعد نحو 60 عاماً من غياب تسجيل تكاثرها في البلاد، في تطور يعزز الآمال باستمرار وجود هذا النوع النادر في موائله الطبيعية.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في تقرير نشرته أمس الأحد، أن عمليات المسح التي أجريت خلال عام 2026 أظهرت أدلة على انتشار يرقات الخنفساء في الموقع، بعدما أثارت نتائج دراسات سابقة في عامي 2022 و2025 مخاوف بشأن بقائها، إذ لم يُعثر حينها سوى على أفراد بالغة نافقة.

وتتميز هذه الخنفساء، التي اشتُق اسمها من شكل جسمها القصير، بقدرتها على إفراز مادة زيتية صفراء مائلة إلى البرتقالي من مفاصل ركبتيها عندما تشعر بالخطر، وتستخدم هذه المادة وسيلة دفاعية لمواجهة المفترسات.

وترتبط دورة حياتها بالنحل الانفرادي والغطاء النباتي والزهور، إذ تتعلق يرقاتها بأجسام النحل بواسطة أقدام تشبه الخطاطيف، لينقلها إلى أعشاشه، حيث تتغذى على حبوب اللقاح قبل أن تتحول إلى خنافس بالغة، وتستغرق دورة حياتها نحو عام.

وتواجه هذه الحشرة تهديدات ناجمة عن فقدان موائلها الطبيعية، ولم يتبقَّ سوى عدد محدود من المواقع المناسبة لوجودها في المملكة المتحدة، كما أن فرص نجاتها خلال مراحل النمو ضئيلة للغاية، إذ لا تصل إلى مرحلة البلوغ سوى يرقة واحدة تقريباً من كل عشرة آلاف.

وكانت جمعية «باغ لايف» المعنية بحماية اللافقاريات قد رصدت الخنفساء في موقع بيمبروكشاير عام 2020، إلا أن المسوحات اللاحقة لم تسجل مؤشرات واضحة على استمرار تكاثرها، قبل أن تكشف نتائج عام 2026 عن وجود اليرقات، بما يشير إلى احتمال استمرار المجموعة وتكاثرها.

وتندرج جهود حماية الخنفساء ضمن برنامج «Natur am Byth» لاستعادة الأنواع المهددة بالانقراض في ويلز، الذي يعمل على حماية مجموعة من الكائنات والنباتات التي تتشارك الموائل الطبيعية، بما فيها أنواع نادرة من النحل والأزهار البرية.