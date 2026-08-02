سناب شات تعزز المحتوى البشري وتوقف مكافآت المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت منصة سناب شات اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار المحتوى المُنشأ بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر ميزة Spotlight، مؤكدة أنها لن تمنح مكافآت مالية للمقاطع التي يتم إنتاجها بالكامل بواسطة هذه التقنيات، في خطوة تهدف إلى دعم المحتوى الأصلي الذي يقدمه المستخدمون.

وذكر موقع Business Insider، المتخصص في الأخبار الاقتصادية والتقنية في تقرير نشر، أول أمس، أن أنظمة التوصية الخاصة بميزة Spotlight ستمنح أولوية أكبر للمقاطع التي تعكس إبداعاً بشرياً، مشيراً إلى أن سناب شات تسعى إلى الحفاظ على المنصة كمساحة لعرض الأفكار والقصص الشخصية التي ينتجها المستخدمون، مع السماح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التحرير أو تحسين المحتوى، شرط ألا يكون المحتوى مولداً بالكامل بواسطتها.

وأوضحت الشركة أن القرار يأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز ظهور المحتوى الأصيل على المنصة، بعد إجراءات سابقة هدفت إلى تقليل انتشار المقاطع منخفضة الجودة أو المصنوعة آلياً ضمن توصيات المستخدمين.

وأشارت إلى أن الهدف من السياسة الجديدة تشجيع صناع المحتوى على تقديم مواد أكثر تميزاً وجودة، والحفاظ على تجربة مشاهدة تعتمد على الإبداع البشري بدلاً من الإنتاج الآلي.

ويأتي توجه سناب شات في وقت تتجه فيه شركات تقنية عدة إلى وضع ضوابط على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من انتشار مواد غير أصلية أو منخفضة الجودة، حيث بدأت منصات رقمية مختلفة بتطوير أدوات للكشف عن هذا النوع من المحتوى أو الحد من تأثيره على المستخدمين.