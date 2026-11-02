العثور على سيارة بنتلي نادرة من عام 1928 في عقار مهجور ببريطانيا

لندن-سانا

عُثر في عقار مهجور بمقاطعة سوري البريطانية على سيارة «بنتلي 4.5 ليتر سبورتس تورر» تعود إلى عام 1928، وتُعد من الطرازات النادرة التي قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، نظراً لاحتفاظها بهيكلها الأصلي وندرة إنتاجها.

وذكرت قناة «روسيا اليوم»، في تقرير نشرته أول أمس، أن السيارة واحدة من 720 نسخة فقط أنتجت من هذا الطراز، ولا تزال تحتفظ بهيكلها الأصلي الذي صممته شركة «فاندن بلاس»، رغم بقائها سنوات طويلة من دون تشغيل أو صيانة.

وأشار التقرير إلى أن مالكها الأول اقتناها عام 1935، قبل أن تنتقل ملكيتها بين أفراد عائلة بريطانية حافظت عليها بوصفها مقتنى عائلياً ثميناً.

وتعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات ومكربنين، تبلغ قوته 110 أحصنة، فيما تثير حالتها بعض المخاوف بشأن سلامة بنيتها الخشبية وألواحها الفولاذية الرقيقة، واحتمال تعرضها للتلف بفعل مرور الزمن.

وتفاوتت أسعار السيارات المماثلة في المزادات، إذ بيعت نسخة من الطراز نفسه عام 1928 بنحو 400 ألف دولار في مزاد «برود آرو» خلال أيار الماضي، فيما بيعت سيارة أخرى تحمل رقم الهيكل «RL3427»، مع تطابق أرقام مكوناتها وسجل ملكية متصل، مقابل 1.105 مليون دولار في مزاد «سوذبيز» عام 2021.