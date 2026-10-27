بريطانيا تتهم شخصين بالمساس بأمنها القومي في قضية يُشتبه ارتباطها بإيران

لندن-سانا

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن توجيه التهمة رسمياً إلى بريطانيَّين اثنين “بالمساس بالأمن القومي” للبلاد، وذلك في إطار التحقيق في حادث وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية أواخر أيلول الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس شرطة مكافحة الإرهاب “لورنس تايلور” قوله في بيان: “إنّ أحد الرجلين متهم بتقديم مساعدة لجهاز استخبارات لدولة أجنبية، نعتقد أنها إيران، أما المشتبه به الآخر، فوُجّهت إليه تهمة دخول موقع محظور لغرض يضرّ بالمملكة المتحدة”.

وقال تايلور، وفق ما نقل عنه البيان: “رصدنا خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الحوادث التي نعتقد أن الدولة الإيرانية دبّرتها”.

وكانت الشرطة البريطانية تدخلت في 27 أيلول الماضي إثر الإبلاغ عن “ثلاث مركبات مشبوهة” قرب قاعدة فيرفورد الجوية في جنوب غرب إنكلترا، التي استخدمتها الولايات المتحدة في حربها ضدّ إيران، وتم فرض طوق أمني واسع حول القاعدة، وأخليت عشرات المنازل المحيطة بها.

ولم تعثر الشرطة داخل المركبات على “أي عبوة ناسفة”، لكنها وجدت “كميات” من البنزين، وأوقف خمسة رجال آخرين في إطار التحقيق، قبل الإفراج عنهم بكفالة.

وأعلنت الولايات المتحدة بعد أيّام من الحادث سحب قاذفاتها التي كانت متمركزة في القاعدة، بسبب “تهديدات” مرتبطة بإيران، بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم قال أمام مجلس العموم في 12 تشرين الأول الجاري إن الحادث “جرى بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني بشكل شبه مؤكّد”.