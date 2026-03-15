اكتشاف جرم سماوي يتحرك بسرعة قد تمكنه من مغادرة مجرة درب التبانة

واشنطن-سانا

اكتشف علماء فلك جرماً سماوياً غامضاً يتحرك بسرعة هائلة تبلغ نحو 1.6 مليون كيلومتر في الساعة، وهي سرعة قد تمكنه من الإفلات من جاذبية مجرتنا والانطلاق نحو الفضاء بين المجرات.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عبر موقعها الالكتروني أن الجسم، الذي يحمل الاسم العلمي CWISE-73842.4، اكتُشف خلال تحليل بيانات الأشعة تحت الحمراء التي جمعها مرصد الفضاء وايز (WISE) ضمن مشروع البحث عن الكوكب التاسع، ونُشرت نتائج الاكتشاف في مجلة The Astrophysical Journal Letters.

ويصنف هذا الجرم على أنه قزم بني معزول يتميز بلون أحمر شديد يشبه الياقوت، ويعد القزم البني جسماً يقع بين النجوم والكواكب العملاقة، إذ يمتلك كتلة أكبر من الكواكب لكنه لا يملك كتلة كافية لإشعال تفاعلات الاندماج النووي مثل النجوم.

ويرجح العلماء أن السرعة الكبيرة لهذا الجرم قد تكون نتيجة طرده من نظام نجمي مزدوج بعد انفجار أحد النجوم كمستعر أعظم، أو بفعل تفاعلات جاذبية قوية قرب ثقوب سوداء، ما يجعله مرشحاً لمغادرة مجرة درب التبانة خلال ملايين السنين المقبلة.

