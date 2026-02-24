أمازون تستثمر 12 مليار دولار لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي

نيويورك-سانا

أعلنت شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا عن خططها لاستثمار 12 مليار دولار في إنشاء مجمعات مراكز بيانات جديدة في ولاية لويزيانا الأمريكية، إضافة للبنية التحتية اللازمة لدعم الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.

وذكر موقع “سي إن بي سي” أنه سيتم بناء هذه المجمعات في مقاطعتي كادو وبوسير، شمال غرب ولاية لويزيانا.

وأوضحت أمازون أنها تتوقع توفير 540 وظيفة بدوام كامل في مراكز البيانات، ودعم نحو 1700 وظيفة أخرى، تخدم هذه المواقع، مثل فنيي الكهرباء والتكييف والتهوية، وخبراء الأمن.

وكانت أمازون قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن توقعاتها باستثمار 200 مليار دولار في النفقات الرأسمالية هذا العام، وهو مبلغ يفوق ما تتوقعه أي من شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأخرى، التي توقعت مجتمعة إنفاق ما يقارب 700 مليار دولار في عام 2026.

ويأتي إعلان الشركة الأمريكية في وقت انخفضت خلاله أسهمها لتسعة أيام متتالية عقب إعلان أرباحها في الـ 5 من شباط الحالي، إذ أدى هذا الانخفاض إلى خسارة أمازون لأكثر من 450 مليار دولار من قيمتها السوقية.