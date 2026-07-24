دراسة: المصابون بالصدفية أكثر عرضة لضعف عضلة القلب

كوبنهاغن-سانا

توصلت دراسة حديثة إلى أن المصابين بالصدفية أكثر عرضة للإصابة بضعف عضلة القلب مقارنة بغير المصابين، حتى عندما تكون أعراض المرض تحت السيطرة، ما يشير إلى وجود تأثير محتمل للصدفية في صحة القلب يتجاوز عوامل الخطورة التقليدية.

وذكر موقع News Medical العلمي في تقرير نشره أول أمس، أن الدراسة المنشورة في مجلة Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology أظهرت وجود ارتباط بين الصدفية وارتفاع معدل ضعف عضلة القلب، حتى بعد استبعاد تأثير عوامل الخطورة القلبية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرت الدراسة الدكتورة ماريا دونس من مستشفى جامعة كوبنهاغن “هيرليف وغينتوفت” في الدنمارك، بالاشتراك مع فريق من الباحثين، وشملت 2020 مشاركاً، بينهم 1010 مصابين بالصدفية و1010 أشخاص غير مصابين بأمراض جلدية التهابية، مع مراعاة التقارب في العمر والجنس.

واعتمد الباحثون على تخطيط صدى القلب عبر جدار الصدر، إلى جانب تقييم سريري شامل وقياس عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والتمثيل الغذائي، وأظهرت النتائج أن نسبة ضعف عضلة القلب بلغت 16.7 بالمئة لدى المصابين بالصدفية، مقابل 6 بالمئة لدى غير المصابين.

كما بينت الدراسة أن العلاقة بين الصدفية وضعف عضلة القلب ظلت قائمة حتى بعد تعديل النتائج إحصائياً لاستبعاد تأثير عوامل الخطورة الأخرى، بينما لم تسجل فروق واضحة في وظائف القلب بين المرضى تبعاً لشدة الصدفية، ما يشير إلى أن التأثير قد يظهر حتى لدى المرضى الذين تبدو حالتهم الجلدية مستقرة.

وأظهرت النتائج أيضاً أن السمنة والإصابة بالسكري ارتبطتا بزيادة احتمال الإصابة بضعف عضلة القلب لدى مرضى الصدفية، وهو ما يؤكد أهمية التحكم بالوزن ومستويات سكر الدم للحد من المخاطر القلبية.

والصدفية مرض جلدي التهابي مزمن غير معدٍ، يحدث نتيجة اضطراب في الجهاز المناعي يؤدي إلى تسارع نمو خلايا الجلد، فتتراكم على سطحه مكوّنة بقعاً سميكة حمراء مغطاة بقشور فضية أو بيضاء.