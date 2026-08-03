دور جديد لبروتين TRF2 يمهد لتطوير علاجات لأمراض ضمور العضلات

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن بروتين TRF2 يؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على الخلايا الجذعية العضلية وقدرتها على تجديد الأنسجة وإصلاحها، ما يفتح آفاقاً لتطوير علاجات جديدة لأمراض ضمور العضلات.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها مجلة Science Advances ونقل نتائجها موقع ScienceDaily العلمي أمس الأحد، أن البروتين لا يقتصر دوره على حماية نهايات الكروموسومات، بل يسهم أيضاً في الحفاظ على الهوية الجينية للخلايا الجذعية العضلية، وينظم انتقالها بين مراحل السكون والتنشيط وإصلاح الأنسجة والتجدد الذاتي، إذ ترتفع مستوياته وتنخفض وفق نمط زمني دقيق يتوافق مع هذه المراحل.

وأظهرت التجارب التي أجريت على فئران حُذف منها بروتين TRF2 من الخلايا الجذعية العضلية أن العضلات بدت طبيعية في البداية، إلا أن مخزون هذه الخلايا تراجع تدريجياً، وفقدت خصائصها الجزيئية وقدرتها على إصلاح الأنسجة المتضررة، ما أدى بعد الإصابات إلى استبدال الأنسجة العضلية بالدهون والأنسجة الندبية بدلاً من تكوين ألياف عضلية جديدة.

وبيّنت الدراسة أن بروتين TRF2 يرتبط أيضاً بمناطق تنظيمية في الجينوم تتحكم في الجينات المسؤولة عن الحفاظ على هوية الخلايا الجذعية العضلية، بما في ذلك تراكيب الحمض النووي المعروفة باسم G-quadruplexes.

وقد يسهم هذا الاكتشاف في تطوير علاجات جديدة تعزز تجدد العضلات وتحد من تطور أمراض الضمور.