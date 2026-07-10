لص يبتلع خاتم ألماس بقيمة 35 ألف جنيه لإخفاء سرقته في لندن

لندن-سانا

أقدم رجل في العاصمة البريطانية لندن على ابتلاع خاتم ألماس تبلغ قيمته نحو 35 ألف جنيه إسترليني، في محاولة لإخفاء سرقته من متجر للمجوهرات، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة فعلته ويُجبر على إخراج الخاتم أمام العاملين.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أول أمس أن الحادثة وقعت داخل متجر للمجوهرات في منطقة هاتون غاردن الشهيرة بتجارة الألماس والمجوهرات، حيث أظهرت تسجيلات المراقبة الرجل وهو يضع خاتم خطوبة مرصعاً بالألماس في فمه ويبتلعه أثناء تفقده المعروضات.

وبحسب التفاصيل، دخل الرجل إلى المتجر متظاهراً بأنه زبون يرغب في شراء قطعة ثمينة، وبقي نحو ساعتين يتفحص المجوهرات، قبل أن يقدم على ابتلاع الخاتم ومواصلة تصرفه بشكل طبيعي في محاولة لإخفاء السرقة.

ولم يلاحظ العاملون اختفاء الخاتم في البداية، إلا أنهم اكتشفوا فقدانه من مكان العرض، وعند مواجهته أنكر سرقته وطلب تفتيش جيوبه لإثبات عدم حيازته له.

لكن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة كشفت تفاصيل الواقعة، حيث ظهر وهو يبتلع الخاتم قبل محاولته مغادرة المتجر، مدعياً أنه سيعود في اليوم التالي لاتخاذ قرار بشأن الشراء.

وتُعد منطقة هاتون غاردن من أبرز مراكز تجارة المجوهرات في لندن، وشهدت خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث السرقة التي استهدفت متاجر الألماس والمجوهرات.