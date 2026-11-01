قائدة أوركسترا صينية تواصل مسيرتها الفنية في سن الـ97

بكين-سانا

قدمت قائدة الأوركسترا الصينية تشنغ شياوينغ، البالغة من العمر 97 عاماً، عرضاً موسيقياً في مدينة شيامن جنوب شرق الصين، قادت خلاله أوركسترا أدت مقطوعات من أوبرا «كارمن»، في مشهد لاقى إقبالاً جماهيرياً واسعاً.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» اليوم الأحد، أن شياوينغ، التي تُعد أول امرأة صينية تتولى قيادة أوركسترا، قادت العرض وسط نفاد التذاكر، في فعالية استقطبت جمهوراً جاء لمتابعة أدائها والاحتفاء بمسيرتها الفنية.

ونقلت الصحيفة عنها، أنها تمضي نحو عشر ساعات يومياً في التدريب والمراجعة الموسيقية والتدريس، مشيرةً إلى أن استمرارها في تقديم العروض الحية ينبع من احترامها للجمهور وشغفها بالموسيقا.

وبدأت شياوينغ مسيرتها في هذا المجال بعد مشاركتها في أول دورة لتعليم قيادة الفرق الموسيقية في الصين منتصف خمسينيات القرن الماضي، لتصبح لاحقاً من أوائل قائدات الأوركسترا الصينيات اللواتي قدن فرقاً موسيقية على المسارح الدولية، وكرست جانباً كبيراً من عملها لنشر فن الأوبرا باللغة الصينية، بهدف تقريب هذا الفن من الجمهور وتعزيز حضوره في الحياة الثقافية.

وتجسد مسيرة تشنغ شياوينغ نموذجاً للاستمرار في العطاء الفني، وتؤكد دور الشغف والمثابرة في الحفاظ على حضور الموسيقا والأوبرا وتعزيز مكانتهما في الحياة الثقافية.