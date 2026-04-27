إنقاذ كركند ثنائي اللون نادر من مصير الطهي وعرضه قريباً في حوض وودز هول للأحياء المائية

واشنطن-سانا

تمكّن فريق مختص من إنقاذ كركند نادر “سرطان بحر” يتميّز بلونين مختلفين، وذلك قبل أن يُلقى في قدر الغلي، حيث جرى التعامل معه بعناية نظراً لندرته الفريدة وقيمته العلمية، ليُحافظ عليه حيّاً.

وذكرت شبكة CNN نقلاً عن إدارة NOAA Fisheries، وهي الإدارة الوطنية الأمريكية المختصة بإدارة وحماية الموارد السمكية في المياه البحرية أن احتمال ظهور سرطان بحر بهذا النمط اللوني يُقدَّر بحالة واحدة فقط من بين 50 مليون حالة، ما يجعله من أندر الظواهر البحرية المسجلة.

وتم العثور على الكائن النادر بعد اصطياده قبالة سواحل كيب كود، قبل أن يُنقل لاحقاً إلى Woods Hole Science Aquarium، وهو حوض أسماك علمي وتعليمي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، يعرض الحياة البحرية المحلية، ويشارك في برامج التوعية والحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم الأبحاث البحرية، حيث سيُعرض قريباً ضمن مقتنياته العلمية بهدف التعريف بالظواهر الجينية الفريدة في الكائنات البحرية.

ومن المتوقع أن يشكّل عرض الكركند ثنائي اللون إضافة لافتة لمعارض الحوض، لما يحمله من أهمية في إبراز التنوع الحيوي في الكائنات البحرية النادرة وخصائصها المميزة.