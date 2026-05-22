اكتشاف أثري في أعماق الأمازون… العثور على قبر يعود لحقبة الإنكا قبل 600 عام

أعلنت وزارة الثقافة في البيرو عن اكتشاف أثري جديد في شمال منطقة الأمازون، يتمثل في قبر يعود إلى نحو 600 عام، يضم رفات خمسة أشخاص، في كشف قد يسلّط الضوء على جوانب غير معروفة من طقوس الدفن خلال فترة توسع إمبراطورية الإنكا.

وبحسب ما نقله موقع سكاي نيوز اليوم الجمعة، فقد تم العثور على الموقع داخل منطقة غابات كثيفة تُعرف بامتدادها الأثري المرتبط بحصن كويلاب، القريب من موقع Machu Picchu الشهير، وهو من أبرز المواقع الأثرية في البلاد.

وأوضحت وزارة الثقافة أن أعمال التنقيب كشفت عن هيكل جنائزي حجري على شكل حدوة حصان، مشيّد فوق منصة مرتفعة، يحتوي على رفات أربعة بالغين وطفل صغير.

كما عثر الباحثون على قطع خزفية تمثل ثماراً ونباتات، إلى جانب عظمة صغيرة منحوتة بشكل رأس إنسان، فضلاً عن شظايا أدوات معدنية، ومدقات حجرية، وبقايا أصداف بحرية، ما يعكس الطابع الطقسي المعقّد للدفن في تلك الحقبة.

ويرى خبراء في برنامج البحث الأثري المتعدد التخصص في حصن كويلاب أن هذه المكتشفات تتطابق مع ممارسات جنائزية كانت سائدة قبل نحو 600 عام، في الفترة التي كانت فيها إمبراطورية الإنكا في أوج قوتها وتوسعها في منطقة الأنديز.

ويُعد حصن كويلاب، الواقع على ارتفاع يزيد على 3 آلاف متر فوق سطح البحر وسط غابات كثيفة، واحداً من أهم المواقع الأثرية في البيرو خارج المسارات السياحية التقليدية.