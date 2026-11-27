طوكيو-سانا
استقر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوى له في 22 شهراً، وسط تداولات محدودة بفعل العطلة، في وقت تتابع فيه الأسواق المالية تقلبات أسواق الأسهم وتزايد الشكوك حيال آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، استقر عند 103.81 نقاط، بعد أن سجل يوم الإثنين الماضي أعلى مستوى له منذ آذار من العام الماضي، عند 104.53 نقاط، قبل أن يتخلى عن مكاسبه في اليوم التالي، فيما ظل دون تغيير يذكر على أساس أسبوعي.
وارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة إلى 159.355 يناً في بداية التداولات الآسيوية، كما صعد قليلاً إلى 0.83455 فرنك سويسري، في حين استقر اليورو عند 1.0964 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3099 دولار.
وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6631 دولار، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له خلال عام عند 0.6559 دولار، بينما سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً بنحو 5.7 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
وتشير توقعات الأسواق إلى توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية، إذ يرجح المتعاملون رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في التاسع من كانون الأول المقبل، وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، ما يعزز التوقعات باستمرار قوة الدولار خلال الفترة المقبلة.