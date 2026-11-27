طوكيو-سانا‏

استقر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوى له في 22 شهراً، وسط ‏تداولات محدودة بفعل العطلة، في وقت تتابع فيه الأسواق المالية تقلبات أسواق الأسهم ‏وتزايد الشكوك حيال آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة ‏من ست عملات رئيسة، استقر عند 103.81 نقاط، بعد أن سجل يوم الإثنين ‏الماضي أعلى مستوى له منذ آذار من العام الماضي، عند 104.53 نقاط، قبل أن ‏يتخلى عن مكاسبه في اليوم التالي، فيما ظل دون تغيير يذكر على أساس أسبوعي.‏

وارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة إلى 159.355 يناً في بداية التداولات الآسيوية، كما ‏صعد قليلاً إلى 0.83455 فرنك سويسري، في حين استقر اليورو عند 1.0964 ‏دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3099 دولار.‏

وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6631 دولار، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى ‏أدنى مستوى له خلال عام عند 0.6559 دولار، بينما سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً ‏بنحو 5.7 بالمئة منذ بداية العام الجاري.‏

وتشير توقعات الأسواق إلى توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نحو تشديد ‏السياسة النقدية، إذ يرجح المتعاملون رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ‏التاسع من كانون الأول المقبل، وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة بورصة ‏شيكاغو التجارية، ما يعزز التوقعات باستمرار قوة الدولار خلال الفترة المقبلة.‏