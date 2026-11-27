سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مقتربة من أعلى مستوياتها خلال شهر، وسط ‏تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، على خلفية ‏الاعتداءات على ناقلات النفط في مضيق هرمز واستهداف منشآت الطاقة في ‏السعودية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 38 سنتاً، أو ما يعادل ‌‏0.39 بالمئة، إلى 96.19 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفعت بنحو دولارين عند التسوية ‏أمس الخميس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ السادس من تشرين الثاني الجاري.‏

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.41 دولاراً للبرميل، ‏بزيادة قدرها 1.73 دولار، أو 2.07 بالمئة، مقارنة بسعر التسوية الأربعاء الماضي، ‏إذ لم تسجل تسوية للخام الأمريكي أمس، بسبب عطلة عيد الشكر.‏

ويتجه الخامان نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية لهما خلال أربعة أسابيع، بعد ‏تراجعهما في الأسابيع الماضية.‏

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط ‌‏‌‏(أوبك) وحلفاءَ من خارجها، سلسلة اجتماعات في الـ 29 من الشهر الجاري لاتخاذ ‏قرار ‏بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027، في ظل تحد لتحقيق التوازن بعد خروج ‏الإمارات ‏من منظمة أوبك في أيار الماضي، ووسط ضغوط العراق وكازاخستان لرفع ‏تقديرات ‏قدراتهما ⁠الإنتاجية.‏