سنغافورة-سانا
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مقتربة من أعلى مستوياتها خلال شهر، وسط تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، على خلفية الاعتداءات على ناقلات النفط في مضيق هرمز واستهداف منشآت الطاقة في السعودية.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 38 سنتاً، أو ما يعادل 0.39 بالمئة، إلى 96.19 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفعت بنحو دولارين عند التسوية أمس الخميس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ السادس من تشرين الثاني الجاري.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.41 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 1.73 دولار، أو 2.07 بالمئة، مقارنة بسعر التسوية الأربعاء الماضي، إذ لم تسجل تسوية للخام الأمريكي أمس، بسبب عطلة عيد الشكر.
ويتجه الخامان نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية لهما خلال أربعة أسابيع، بعد تراجعهما في الأسابيع الماضية.
ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءَ من خارجها، سلسلة اجتماعات في الـ 29 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027، في ظل تحد لتحقيق التوازن بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك في أيار الماضي، ووسط ضغوط العراق وكازاخستان لرفع تقديرات قدراتهما الإنتاجية.