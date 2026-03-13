ميزة جديدة من Canva تحول الصور إلى تصاميم قابلة للتحرير

كانبرا-سانا

أعلنت منصة التصميم الرقمية الأسترالية Canva، إطلاق أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم Magic Layers، تتيح للمستخدمين تحويل الصور الثابتة إلى تصاميم متعددة الطبقات يمكن تعديل عناصرها بسهولة دون الحاجة إلى إعادة إنشائها من البداية.

وذكر موقع TechCrunch التقني، أن الأداة الجديدة تسمح بفصل مكونات الصورة مثل النصوص والأشكال والتخطيط العام للتصميم، بحيث يمكن تحرير كل عنصر بشكل مستقل، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تعديل المحتوى البصري.

وتعتمد الميزة على نموذج ذكاء اصطناعي طورته الشركة يعرف باسم Canva Design Model، يقوم بتحليل بنية الصورة وفهم العلاقة بين عناصرها المختلفة، ثم إعادة تنظيمها في تصميم متعدد الطبقات مع الحفاظ على الشكل الأصلي.

وأوضحت الشركة أن الأداة متاحة حالياً في النسخة التجريبية في عدد من الدول، مع دعم ملفات الصور بصيغتي PNG وJPG، على أن يجري توسيع نطاق استخدامها عالمياً خلال الفترة المقبلة ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة.

وتمثل هذه الميزة خطوة جديدة في توجه المنصة نحو توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أدوات التصميم، بما يسهم في تسهيل إنشاء المحتوى البصري وتطويره بسرعة وكفاءة أكبر.