اكتشاف أحافير ديناصور عاشب بأشواك فريدة في الصين تعود إلى 125 مليون عام

بكين-سانا

أعلن باحثون في شمال الصين عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العاشبة يُعرف باسم “هاولونغ دونغي”، يعود إلى نحو 125 مليون سنة، ويتميز بامتلاكه أشواكاً مجوفة فريدة من نوعها على جلده.

وذكر الباحثون وهم من المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) بمشاركة مؤسسات علمية صينية، أن الحفريات المحفوظة بشكل استثنائي أظهرت تفاصيل دقيقة، شملت خلايا الجلد، إضافة إلى غطاء جسدي مغطى بأشواك تشبه أشواك النيص، في سابقة لم تُسجل لدى الديناصورات.

وأوضح باسكال غودفرويت، كبير مؤلفي الدراسة المنشورة في دورية Nature Ecology & Evolution، أن هذا الديناصور الصغير، الملقب بـ”التنين الشوكي”، امتلك أشواكاً بأحجام مختلفة إلى جانب حراشف كبيرة على طول الذيل.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الأشواك ربما أدت دوراً دفاعياً ضد المفترسات، وقد تكون أسهمت أيضاً في تنظيم حرارة الجسم أو أداء وظائف حسية لمراقبة البيئة المحيطة.

ويُعد هذا الاكتشاف من الحالات النادرة في سجل الأحافير، إذ لم تُرصد مثل هذه البنى لدى ديناصورات أخرى، مع استمرار الدراسات لمعرفة ما إذا كانت هذه الخصائص تستمر لدى الأفراد البالغة.