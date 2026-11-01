غوغل تختبر إمكانية تشغيل Gemini Live دون اتصال بالإنترنت

واشنطن-سانا

تعمل شركة غوغل على تطوير ميزة تتيح استخدام مساعدها الصوتي «Gemini Live» دون اتصال بالإنترنت، بما قد يسمح للمستخدمين بإجراء محادثات صوتية مع المساعد اعتماداً على المعالجة المحلية في الهواتف الذكية.

وذكر موقع «أندرويد أوثوريتي» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، في تقرير نشره أمس السبت، أن تحليلاً للإصدار 17.71.17 من تطبيق غوغل على نظام أندرويد كشف عن مؤشرات برمجية تشير إلى تطوير وضع جديد يتيح تشغيل «Gemini Live» دون اتصال بالشبكة، فيما لم تُعلن الشركة تفاصيل رسمية عن موعد إطلاق الميزة أو آلية عملها.

ويتيح «Gemini Live» للمستخدمين إجراء محادثات صوتية تفاعلية مع مساعد الذكاء الاصطناعي «جيميناي»، مع إمكانية الاستفادة من ميزات إضافية، مثل مشاركة الكاميرا والشاشة، للحصول على مساعدة مباشرة بشأن ما يظهر أمام المستخدم.

ولم تتضح بعد الإمكانات التي ستوفرها الميزة الجديدة في حال إطلاقها، أو ما إذا كانت ستدعم مشاركة الكاميرا والشاشة، إذ يتطلب تشغيل هذه الوظائف دون اتصال بالإنترنت معالجة البيانات على الجهاز نفسه.

وأشار التقرير إلى أن تشغيل المساعد محلياً قد يتيح تنفيذ بعض المهام الأساسية، بالاعتماد على نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة، مثل «Gemini Nano»، الموجودة في بعض هواتف أندرويد الحديثة، إلا أن الأداء قد يكون أبطأ أو أقل دقة مقارنة بالنسخة التي تعتمد على الحوسبة السحابية.

ويأتي هذا التطور في إطار التحديثات المتواصلة التي تجريها غوغل على «Gemini Live»، إذ أضافت الشركة خلال الفترة الماضية ميزات جديدة، من بينها مشاركة الكاميرا والشاشة، والترجمة الفورية، بهدف توسيع استخدامات المساعد الصوتي وتحسين التفاعل معه.