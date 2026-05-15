نقوش صخرية نادرة في سلطنة عُمان توثق حياة الإنسان القديم ورموزه

مسقط-سانا

كشفت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان عن تسجيل موقع أثري جديد في منطقة حجر السنانات بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، يضم مجموعة من النقوش والرسومات الصخرية النادرة التي تعود إلى فترات تاريخية قديمة، وتوثق ملامح من حياة الإنسان القديم في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي أمس الخميس، نقلته شبكة CNN اليوم، أن الموقع يحتوي على صخرة رئيسية تتضمن نقوشاً منفذة بأسلوب النقر الصخري، تمثل أشكالاً حيوانية ورموزاً بشرية وهندسية تعكس جوانب من التعبير الرمزي للإنسان العُماني القديم وعلاقته ببيئته الطبيعية عبر العصور.

وأوضحت أن هذا الاكتشاف يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتوثيق المواقع الأثرية وصونها، باعتبار هذه النقوش سجلاً بصرياً مهماً يسهم في فهم أنماط الحياة البشرية المبكرة والبيئات التي عاش فيها الإنسان في تلك الفترات التاريخية.

ويؤكد هذا الاكتشاف أهمية الجهود المتواصلة لحماية الإرث الأثري وتوثيقه، بما يسهم في تعزيز فهم تاريخ الإنسان القديم والحفاظ على ملامح الحضارات التي تعاقبت على المنطقة.