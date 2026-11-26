واشنطن-سانا

أطلق تطبيق «واتساب» ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة الرسائل وتحديد موعد مسبق لإرسالها تلقائياً، دون الحاجة إلى إبقاء الهاتف قيد التشغيل أو الاتصال بالإنترنت وقت الإرسال.

وذكرت شركة «واتساب»، في إعلان نشرته عبر مدونتها الرسمية أمس الأربعاء، أن الميزة تتيح تحديد موعد إرسال الرسائل بدءاً من عشر دقائق وحتى 14 يوماً، وتشمل المحادثات الفردية والجماعية، مع دعم الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو.

ويمكن للمستخدم الاستفادة من الميزة عبر كتابة الرسالة المراد إرسالها، ثم الضغط مطولاً على زر الإرسال واختيار التاريخ والوقت المناسبين، ليتولى التطبيق إرسالها تلقائياً في الموعد المحدد، دون الحاجة إلى تدخل إضافي.

وتتيح الميزة أيضاً عرض قائمة بالرسائل المجدولة التي لم يحن موعد إرسالها، مع إمكانية حذفها قبل إرسالها، في حال أراد المستخدم تعديل خطته أو التراجع عن إرسالها.

ومن أبرز مزايا الخدمة استمرار تنفيذ عملية الإرسال حتى في حال إغلاق هاتف المستخدم أو نفاد بطاريته، ما يوفر مرونة أكبر في التواصل، ويتيح إعداد الرسائل مسبقاً للمناسبات والمواعيد المختلفة.

وأكدت الشركة أن الرسائل المجدولة ستحتفظ بخاصية التشفير من طرف إلى طرف، بما يضمن حماية محتواها والحفاظ على خصوصية المحادثات.

وبدأت «واتساب» طرح الميزة تدريجياً للمستخدمين حول العالم، على أن تصل إلى مزيد منهم خلال الأسابيع المقبلة، لذلك قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين فوراً، حتى بعد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.