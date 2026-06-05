“Filtr” تفتح مرحلة جديدة في حجب الإعلانات والتتبع داخل تطبيقات آبل

واشنطن-سانا

تتجه أداة جديدة تحمل اسم “Filtr” إلى إعادة تشكيل تجربة استخدام أجهزة آبل، عبر تقديم نهج شامل لحجب الإعلانات والمتتبعات ليس فقط داخل متصفح “سفاري”، بل على مستوى التطبيقات في أجهزة آيفون وآيباد وماك، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في آليات إدارة الخصوصية الرقمية.

وبحسب ما نقل موقع “ديجيتال تريندز” (Digital Trends) المتخصص في أخبار التكنولوجيا اليوم الجمعة، فإن الأداة تعتمد على إطار عمل حديث من آبل لتصفية عناوين URL، تم تقديمه ضمن تحديثات أنظمة التشغيل الأخيرة، ما يسمح لها بالتعامل مع طلبات الشبكة غير المرغوب فيها قبل تحميل المحتوى داخل التطبيقات.

وتعمل “Filtr” بشكل مختلف عن شبكات VPN التقليدية التي تمرر حركة الإنترنت عبر خوادم وسيطة، إذ تعتمد على أنظمة التصفية المدمجة في نظام آبل نفسه، ما يمنحها قدرة على إيقاف الإعلانات وطلبات التتبع بشكل مباشر وأكثر كفاءة.

وتكتسب الأداة أهميتها من كونها تتجاوز نطاق المتصفح، في وقت أصبحت فيه الإعلانات مدمجة بشكل متزايد داخل التطبيقات مثل شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب المجانية وخدمات التسوق وأدوات الإنتاجية، وهي بيئات يقضي فيها المستخدمون معظم وقتهم.

وقد يتيح هذا النهج للمستخدمين تقليل الإعلانات المزعجة ومقاطع الفيديو التي تعمل تلقائياً، إلى جانب الحد من عمليات تتبع البيانات التي تنفذها التطبيقات في الخلفية عبر شبكات الإعلانات وخدمات التحليل.

كما يُتوقع أن ينعكس استخدام هذه الأداة على تجربة المستخدم من حيث تحسين سرعة الأداء وتقليل استهلاك البيانات والبطارية، إضافة إلى تعزيز إدارة الخصوصية عبر تقليل الحاجة إلى أدوات حجب متعددة أو إضافات منفصلة.

وتأتي هذه التطورات في سياق اهتمام متزايد من شركة “آبل” بتعزيز الخصوصية الرقمية، من خلال ميزات مثل شفافية تتبع التطبيقات وتقييد الوصول إلى بيانات المستخدمين، وهو ما يمنح أدوات مثل “Filtr” بيئة تقنية داعمة لعملها.

ويبقى مستقبل هذه الأداة مرهوناً بمدى فعاليتها عند طرحها على نطاق واسع، إضافة إلى توجهات شركة آبل في دعم أو توسيع قدرات التصفية داخل أنظمتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة.