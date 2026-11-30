الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ كروز وطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيانين منفصلين على منصة “إكس”: “إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الغربية في المملكة”.
وأضاف المالكي أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي بالمنطقة ذاتها، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة للميليشيا في محافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، مشيراً إلى استخدامها في هجوم استهدف منطقة جازان جنوب غرب السعودية.