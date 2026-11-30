الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير ثلاثة ‏صواريخ كروز وطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة ‏العربية السعودية.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي ‏في بيانين منفصلين على ‏منصة “إكس”: “إن الدفاعات الجوية اعترضت ‏ودمرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة ‏الغربية في المملكة”.‏

وأضاف المالكي أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي ‏بالمنطقة ذاتها، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.‏

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ ‏باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدمير ‏منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة للميليشيا في محافظة صعدة ‏شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، مشيراً إلى استخدامها في هجوم ‏استهدف منطقة جازان جنوب غرب السعودية.‏