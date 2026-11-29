دمشق-سانا



أقرّ مجلس الشعب، في جلسته اليوم الأحد، مشروع قانون معالجة الأوضاع ‏الضريبية الاستثنائية للمكلفين المتضررين من النظام البائد، كما أحال مجموعة من ‏مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة، بعد موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية في ‏المجلس على دستوريتها.‏



ومن هذه المشاريع التي أحالها المجلس إلى لجنة ‏القوانين المالية لمناقشتها، مشروع قانون البيوع ‏العقارية والإيجارات، ومشروع قانون الضريبة على الدخل.



كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص برسم الطابع المالي وإلغاء العمل ‏بالمرسوم التشريعي رقم 44 الصادر في عام 2005، إلى لجنة القوانين المالية ‏لدراسته وإعداد التقرير اللازم به، كما أحال مشروع القانون المتعلق ‏بالضريبة على المبيعات وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 11 الصادر في عام 2015، ‏إلى اللجنة ذاتها.



ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون التحكيم الإداري أمام مجلس الدولة إلى ‏اللجنة الدستورية والتشريعية للنظر به، وإعداد التقرير اللازم لعرضه على قبة ‏المجلس.‏

يتبع….‏