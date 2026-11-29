دمشق-سانا
أقرّ مجلس الشعب، في جلسته اليوم الأحد، مشروع قانون معالجة الأوضاع الضريبية الاستثنائية للمكلفين المتضررين من النظام البائد، كما أحال مجموعة من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة، بعد موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس على دستوريتها.
ومن هذه المشاريع التي أحالها المجلس إلى لجنة القوانين المالية لمناقشتها، مشروع قانون البيوع العقارية والإيجارات، ومشروع قانون الضريبة على الدخل.
كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص برسم الطابع المالي وإلغاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 44 الصادر في عام 2005، إلى لجنة القوانين المالية لدراسته وإعداد التقرير اللازم به، كما أحال مشروع القانون المتعلق بالضريبة على المبيعات وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 11 الصادر في عام 2015، إلى اللجنة ذاتها.
ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون التحكيم الإداري أمام مجلس الدولة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية للنظر به، وإعداد التقرير اللازم لعرضه على قبة المجلس.
مجلس الشعب يقر مشروع قانون معالجة الأوضاع الضريبية للمتضررين من النظام البائد
دمشق-سانا