دمشق-سانا
وافق مجلس التعليم العالي على تسوية أوضاع خريجي الجامعات السودانية، وإطلاق مسابقات التعيين الأكاديمي، وذلك خلال جلسته الثانية للعام الدراسي 2026–2027، التي عقدها اليوم الأحد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي.
وأوضح الوزير الحلبي، في تصريح لـ سانا، أن المجلس وافق على تعديل شهادات جميع خريجي الجامعات السودانية الذين أتموا الفحص الوطني وسنة الامتياز وفق الأصول، بما يتيح تسوية أوضاعهم الأكاديمية والمهنية.
مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية
وفيما يتعلق بمسابقات التعيين وحفظ حقوق المفصولين، بيّن الوزير الحلبي أن مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ستُعلن بشكل قطعي قبل نهاية الأسبوع الجاري، على أن تليها تباعاً مسابقتا المعيدين وأعضاء الهيئة الفنية.
وأكد أن هذه المسابقات لن تؤثر في الشواغر المخصصة للمفصولين بسبب الثورة السورية، مشدداً على أن حقوقهم محفوظة بالكامل ومأخوذة في الحسبان، بانتظار صدور المرسوم الرئاسي اللازم لإعادتهم بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة.
معالجة الملفات العالقة وصون حقوق الطلبة
ولفت وزير التعليم العالي إلى استمرار العمل بشفافية ومسؤولية لمعالجة الملفات العالقة، وصون حقوق الطلبة والكوادر، والارتقاء بمنظومة التعليم العالي بما يخدم مسيرة البناء في سوريا.
وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الأولى للعام الدراسي 2026–2027 في الـ 18 من تشرين الأول الماضي، وناقش خلالها عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، واتخذ القرارات اللازمة بشأن سير العملية التعليمية وشؤون الجامعات والطلبة.