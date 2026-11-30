دمشق-سانا‏

وافق مجلس التعليم العالي على تسوية أوضاع خريجي الجامعات السودانية، ‏وإطلاق مسابقات التعيين الأكاديمي، وذلك خلال جلسته الثانية للعام الدراسي ‌‏2026–2027، التي عقدها اليوم الأحد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‏مروان الحلبي.‏

وأوضح الوزير الحلبي، في تصريح لـ سانا، أن المجلس وافق على تعديل شهادات ‏جميع خريجي الجامعات السودانية الذين أتموا الفحص الوطني وسنة الامتياز وفق ‏الأصول، بما يتيح تسوية أوضاعهم الأكاديمية والمهنية.‏

مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية

وفيما يتعلق بمسابقات التعيين وحفظ حقوق المفصولين، بيّن الوزير الحلبي أن ‏مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ستُعلن بشكل قطعي قبل نهاية ‏الأسبوع الجاري، على أن تليها تباعاً مسابقتا المعيدين وأعضاء الهيئة الفنية.‏

وأكد أن هذه المسابقات لن تؤثر في الشواغر المخصصة للمفصولين بسبب الثورة ‏السورية، مشدداً على أن حقوقهم محفوظة بالكامل ومأخوذة في الحسبان، بانتظار ‏صدور المرسوم الرئاسي اللازم لإعادتهم بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة.‏

معالجة الملفات العالقة وصون حقوق الطلبة ‏

ولفت وزير التعليم العالي إلى استمرار العمل بشفافية ومسؤولية لمعالجة الملفات ‏العالقة، وصون حقوق الطلبة والكوادر، والارتقاء بمنظومة التعليم العالي بما يخدم ‏مسيرة البناء في سوريا.‏

وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الأولى للعام الدراسي 2026–2027 في الـ ‌‏18 من تشرين الأول الماضي، وناقش خلالها عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع ‏التعليم العالي والبحث العلمي، واتخذ القرارات اللازمة بشأن سير العملية التعليمية ‏وشؤون الجامعات والطلبة.‏