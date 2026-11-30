ريف دمشق-سانا
وزّعت مديرية زراعة دمشق وريفها، بالتعاون مع معهد التعاون الجامعي الإيطالي والهلال الأحمر العربي السوري، منحاً لدعم 100 مربٍّ للثروة الحيوانية في بلدة العتيبة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع “عزيمة” الهادف إلى تمكين الأسر الريفية وتعزيز قدرتها على تحسين مصادر دخلها.
وتضمنت المنح تقديم خمسة رؤوس من الأغنام لكل مستفيد، إلى جانب الأعلاف والمعدات اللازمة، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة المربين ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم الإنتاجية وضمان استدامتها.
دعم 200 مربٍّ و100 سيدة ريفية
وأوضح مدير زراعة دمشق وريفها، زيد أبو عساف، أن المشروع يستهدف دعم 200 مربٍّ بالأغنام والأعلاف، وتنفيذ دورات تدريبية لهم، مبيناً أن المرحلة الأولى تشمل 100 مربٍّ في بلدة العتيبة.
وأشار أبو عساف إلى أن أنشطة المشروع تتضمن أيضاً تأهيل الوحدات الإرشادية في العتيبة وبالا، وتفعيل وحدات التصنيع الغذائي في قطنا وعرنة وبيت جن، ودعم المراكز البيطرية في حران العواميد ودوما، إلى جانب تمكين 100 سيدة ريفية من خلال تدريبهن على إدارة المشاريع الصغيرة وتزويدهن بالمعدات اللازمة لإطلاق مشاريع إنتاجية.
ويُنفذ مشروع “عزيمة” بالتعاون بين وزارة الزراعة والمنظمات الشريكة، ويهدف إلى دعم المجتمعات الريفية وتحسين الخدمات الزراعية والبيطرية، وتعزيز مصادر دخل الأسر وتنشيط الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي.
ويُعد معهد التعاون الجامعي الإيطالي (ICU) منظمة غير حكومية تأسست عام 1966، وتعمل في مجال التعاون الإنمائي، مع التركيز على التعليم والتدريب المهني والصحة والتنمية الريفية وتعزيز دور المرأة.