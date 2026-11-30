ريف دمشق-سانا‏

وزّعت مديرية زراعة دمشق وريفها، بالتعاون مع معهد التعاون الجامعي الإيطالي ‏والهلال الأحمر العربي السوري، منحاً لدعم 100 مربٍّ للثروة الحيوانية في بلدة ‏العتيبة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع “عزيمة” الهادف إلى تمكين الأسر ‏الريفية وتعزيز قدرتها على تحسين مصادر دخلها.‏

وتضمنت المنح تقديم خمسة رؤوس من الأغنام لكل مستفيد، إلى جانب الأعلاف ‏والمعدات اللازمة، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة المربين ومساعدتهم ‏على تطوير مشاريعهم الإنتاجية وضمان استدامتها.‏

دعم 200 مربٍّ و100 سيدة ريفية

وأوضح مدير زراعة دمشق وريفها، زيد أبو عساف، أن المشروع يستهدف دعم ‌‏200 مربٍّ بالأغنام والأعلاف، وتنفيذ دورات تدريبية لهم، مبيناً أن المرحلة الأولى ‏تشمل 100 مربٍّ في بلدة العتيبة.‏

وأشار أبو عساف إلى أن أنشطة المشروع تتضمن أيضاً تأهيل الوحدات الإرشادية ‏في العتيبة وبالا، وتفعيل وحدات التصنيع الغذائي في قطنا وعرنة وبيت جن، ودعم ‏المراكز البيطرية في حران العواميد ودوما، إلى جانب تمكين 100 سيدة ريفية من ‏خلال تدريبهن على إدارة المشاريع الصغيرة وتزويدهن بالمعدات اللازمة لإطلاق ‏مشاريع إنتاجية.‏

ويُنفذ مشروع “عزيمة” بالتعاون بين وزارة الزراعة والمنظمات الشريكة، ويهدف ‏إلى دعم المجتمعات الريفية وتحسين الخدمات الزراعية والبيطرية، وتعزيز ‏مصادر دخل الأسر وتنشيط الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي.‏

ويُعد معهد التعاون الجامعي الإيطالي (‏ICU‏) منظمة غير حكومية تأسست عام ‌‏1966، وتعمل في مجال التعاون الإنمائي، مع التركيز على التعليم والتدريب ‏المهني والصحة والتنمية الريفية وتعزيز دور المرأة.‏