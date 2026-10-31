دراسة علمية تربط بين تعلم السباحة مبكراً وتحسين القدرات ‏الأكاديمية والاجتماعية للأطفال

‏ ‏‏ كانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن تعليم الأطفال السباحة في سن ‏مبكرة يسهم بشكل كبير في تعزيز تفوقهم الأكاديمي والاجتماعي ‏وتطوير مهاراتهم الذهنية، ولا يقتصر فقط على تحسين اللياقة ‏البدنية والحرص على السلامة في المياه.‏

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وذكر موقع «فيز دوت أورغ» العلمي أمس الجمعة، أن نتائج ‏دراسة أجراها باحثون من جامعة “كانبيرا” الأسترالية، أظهرت‏ أن ممارسة السباحة دون سن الخامسة تساعد في تسريع نموهم ‏الإدراكي واكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب بفارق ‏يتراوح بين 5 و 18 شهراً مقارنة بأقرانهم في العمر نفسه، ‏وذلك بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية والاجتماعية.‏

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وأوضحت الباحثة الرئيسة في الدراسة البروفيسورة روبين ‏يورغنسن، أن دروس السباحة تبني لدى الأطفال مهارات ‏وسلوكيات قابلة للانتقال مباشرة إلى الفصل الدراسي، مثل القدرة ‏على تنظيم العواطف، واستيعاب تسلسل الأرقام من خلال ‏الركلات الحركية، واتباع توجيهات المعلمين بدقة.‏

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وأشارت الدراسة إلى وجود فجوة في الاستفادة من هذه المزايا ‏جراء ارتفاع تكاليف دروس السباحة عالمياً، ولا سيما في دول ‏مثل الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الإفريقية واللاتينية، ‏ما يجعلها حكراً على العائلات الميسورة، ويحرم أطفال ‏المجتمعات الريفية والنائية وذات الدخل المحدود منها، والذين ‏يصبحون في الوقت نفسه الأكثر عرضة لمخاطر الغرق.‏

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ودعا القائمون على الدراسة إلى دعم برامج تعليم السباحة ‏للأطفال في المراحل العمرية المبكرة، مؤكدين أن الاستثمار في ‏هذا المجال يعد خطوة حكيمة لتقليص فجوات التحصيل الدراسي ‏في المدارس وحماية الأطفال وتنمية مهاراتهم الاجتماعية.‏