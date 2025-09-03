“واتساب” يختبر ميزة “الأصدقاء المقربون” لمشاركة الحالة مع جهات محددة

واشنطن-سانا

كشفت تقارير تقنية حديثة أن تطبيق “واتساب” يعمل حالياً على اختبار ميزة جديدة تحمل اسم “الأصدقاء المقربون”، تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة مع مجموعة محددة من جهات الاتصال التي يثقون بها، وذلك في خطوة مستوحاة من خاصية مشابهة ضمن تطبيق “إنستغرام”.

وبحسب ما أورده موقع “WABetaInfo”، المتخصص بمتابعة تحديثات تطبيق واتساب، فقد ظهرت الميزة الجديدة ضمن النسخة التجريبية المخصصة لنظام التشغيل iOS عبر منصة TestFlightK، وتتيح للمستخدم إنشاء قائمة “أصدقاء مقربين” لمرة واحدة فقط، ومن ثم استخدامها بشكل مستمر لتحديد من يمكنه الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة به.

ومن الناحية البصرية، سيتم تمييز التحديثات التي تُنشر لهذه القائمة بحلقة ملونة مختلفة تحيط بصورة الحالة، ما يساعد المستلمين على تمييز المحتوى الموجّه لدائرة ضيقة من الأصدقاء، كما أن هذه الميزة لن تُرسل أي إشعار إلى جهات الاتصال عند إضافتهم أو استبعادهم من قائمة “الأصدقاء المقربين”، ما يمنح المستخدم مزيداً من الخصوصية والتحكم بتجربته داخل التطبيق.

وتُعد ميزة “الحالة” في واتساب، التي تشبه خاصية “القصص” في إنستغرام، واحدة من أكثر الميزات استخداماً على مستوى العالم، إذ تشير بيانات شركة “ميتا” المالكة للتطبيق إلى أن أكثر من 1.5 مليار مستخدم يتفاعلون معها يومياً.

ويتيح واتساب حالياً للمستخدمين ثلاثة إعدادات خصوصية رئيسية ضمن ميزة الحالة، تشمل: مشاركة الحالة مع جميع جهات الاتصال، أو استثناء بعض الأفراد منها، أو تحديد مجموعة مخصصة يدوياً، إلا أن ميزة “الأصدقاء المقربون” الجديدة من المتوقع أن تُبسّط هذه الخيارات، وتعزز من مرونة الاستخدام وسلاسة إدارة الخصوصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود “ميتا” لدمج التجارب بين تطبيقاتها المختلفة، حيث سبق أن طُبقت الميزة في إنستغرام، والآن تُجرب ضمن واتساب، ما يشير إلى توجه استراتيجي لتقديم أدوات خصوصية أكثر مرونة وانسيابية عبر المنصات.