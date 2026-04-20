معمّرة تحتفل بعامها الـ 103.. والسباحة عادة تلازم حياتها

واشنطن-سانا

احتفلت سيدة أمريكية ببلوغها 103 أعوام ونصف العام، في مشهد لافت يعكس نمط حياة نشطاً، حافظت عليه لسنوات طويلة، حيث اعتادت التوجه أسبوعياً إلى المسبح لممارسة السباحة رغم تقدمها في العمر.

ووفقاً لما نقلته شبكة CNN اليوم الإثنين، فإن جين شولتز تحرص كل يوم جمعة على التوجه بكرسيها المتحرك إلى المسبح داخل مركز “فيليدج شالوم”، حيث فاجأها أفراد عائلتها والأصدقاء والعاملون في المركز باحتفال خاص بهذه المناسبة.

وتشير هذه الحالة إلى أهمية النشاط البدني المنتظم في تعزيز الصحة وإطالة العمر، إذ يرى مختصون أن ممارسة السباحة وغيرها من الأنشطة الخفيفة قد تسهم في الحفاظ على اللياقة الجسدية والنفسية لدى كبار السن، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم.

