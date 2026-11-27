يريفان-سانا‏

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مساء أمس الخميس، تمسك بلاده بمسار ‏الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مستبعداً التراجع عن القانون الذي أقره البرلمان العام ‏الماضي لبدء عملية الانضمام، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى روسيا في الثالث من ‏كانون الأول المقبل.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن باشينيان قوله للصحفيين: “إنه لا يرى إمكانية لإلغاء ‏القانون الذي أطلق عملية التقارب مع الاتحاد الأوروبي”، معرباً عن أمله في أن تسهم ‏محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقبلة إلى موسكو في ‏تخفيف حدة التوتر بين البلدين.‏

وأضاف باشينيان، أن بلاده لم تسعَ إلى الإضرار بروسيا ولن تفعل ذلك، معرباً عن ‏تطلع يريفان إلى معاملة بالمثل من موسكو.‏

وأوضح باشينيان أن بلاده تعتزم إنهاء اعتمادها المستمر منذ عقود على حرس الحدود ‏الروسي الذي يتولى مراقبة حدودها مع تركيا وإيران، مؤكداً أن أرمينيا تسعى خلال ‏السنوات المقبلة إلى تولي المسؤولية الكاملة عن حماية حدودها، معرباً في الوقت نفسه ‏عن تقديره لدور حرس الحدود الروسي.‏

وكان رئيس الوزراء الأرميني أكد في وقت سابق أن بلاده تخطط لتقديم طلب رسمي ‏للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، في وقت حذرت فيه روسيا من ‏تعارض هذا المسار مع استمرار عضوية أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ‏الذي تقوده موسكو.‏

ومن المتوقع أن يبحث الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال كانون الأول المقبل مسألة ‏تعليق عضوية أرمينيا، في ظل الخلافات المتصاعدة بشأن توجهاتها الأوروبية، فيما ‏فرضت موسكو قيوداً على الصادرات الأرمينية ولوّحت بإمكانية فقدان يريفان امتياز ‏الحصول على الغاز الروسي بأسعار تفضيلية.‏

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 25 آب الماضي اهتمامه بمساعي أرمينيا للانضمام ‏إلى التكتل، عقب إعلان باشينيان أن بلاده قد تبدأ إجراءات تقديم طلب العضوية، فيما ‏أوضح مسؤولون أوروبيون أن الانضمام يخضع لإجراءات محددة تستند إلى مبدأ ‏الجدارة، وأن تقديم طلب رسمي يمثل الخطوة الأولى في هذه العملية.‏