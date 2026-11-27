يريفان-سانا
أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مساء أمس الخميس، تمسك بلاده بمسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مستبعداً التراجع عن القانون الذي أقره البرلمان العام الماضي لبدء عملية الانضمام، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى روسيا في الثالث من كانون الأول المقبل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن باشينيان قوله للصحفيين: “إنه لا يرى إمكانية لإلغاء القانون الذي أطلق عملية التقارب مع الاتحاد الأوروبي”، معرباً عن أمله في أن تسهم محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقبلة إلى موسكو في تخفيف حدة التوتر بين البلدين.
وأضاف باشينيان، أن بلاده لم تسعَ إلى الإضرار بروسيا ولن تفعل ذلك، معرباً عن تطلع يريفان إلى معاملة بالمثل من موسكو.
وأوضح باشينيان أن بلاده تعتزم إنهاء اعتمادها المستمر منذ عقود على حرس الحدود الروسي الذي يتولى مراقبة حدودها مع تركيا وإيران، مؤكداً أن أرمينيا تسعى خلال السنوات المقبلة إلى تولي المسؤولية الكاملة عن حماية حدودها، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره لدور حرس الحدود الروسي.
وكان رئيس الوزراء الأرميني أكد في وقت سابق أن بلاده تخطط لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، في وقت حذرت فيه روسيا من تعارض هذا المسار مع استمرار عضوية أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو.
ومن المتوقع أن يبحث الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال كانون الأول المقبل مسألة تعليق عضوية أرمينيا، في ظل الخلافات المتصاعدة بشأن توجهاتها الأوروبية، فيما فرضت موسكو قيوداً على الصادرات الأرمينية ولوّحت بإمكانية فقدان يريفان امتياز الحصول على الغاز الروسي بأسعار تفضيلية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 25 آب الماضي اهتمامه بمساعي أرمينيا للانضمام إلى التكتل، عقب إعلان باشينيان أن بلاده قد تبدأ إجراءات تقديم طلب العضوية، فيما أوضح مسؤولون أوروبيون أن الانضمام يخضع لإجراءات محددة تستند إلى مبدأ الجدارة، وأن تقديم طلب رسمي يمثل الخطوة الأولى في هذه العملية.