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نصيحة عابرة قبل ست سنوات تقود طالباً صينياً إلى الدراسات العليا

photo 2026 10 30 13 50 18 نصيحة عابرة قبل ست سنوات تقود طالباً صينياً إلى الدراسات العليا
الطالب خه تسي تشي، الذي أصبح طالب دراسات عليا في جامعة الاقتصاد والمالية المركزية-بكين-صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست

بكين-سانا

تحولت كلمات تشجيع قالها صاحب مزرعة فراولة لطالب صيني قبل ست سنوات إلى دافع لمواصلة تعليمه وتحقيق طموحه، بعدما التحق الطالب ببرنامج دراسات عليا في مجال الذكاء الاصطناعي في العاصمة بكين.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية أول أمس، أن الطالب خه تسي تشي، الذي أصبح طالب دراسات عليا في جامعة الاقتصاد والمالية المركزية، استعاد قصته مع صاحب مزرعة فراولة في بكين، الذي شجعه عندما كان طالباً في المرحلة الثانوية على الاجتهاد والدراسة والقدوم إلى العاصمة.

وبدأت القصة قبل ست سنوات، عندما صادف الطالب اسم صاحب المزرعة في سؤال ضمن امتحان للغة الإنكليزية، قبل أن يتعرف إليه ويتلقى منه كلمات تشجيع تركت أثراً في مسيرته التعليمية.

واستعاد الطالب هذه التجربة مع بدء مرحلة جديدة من حياته الأكاديمية في بكين، محققاً الوعد الذي قطعه لنفسه آنذاك، فيما يواصل صاحب المزرعة الاحتفاظ برقم هاتفه، ويتلقى سنوياً اتصالات من طلاب يتواصلون معه بعد أن تأثروا بقصته.

وتسلط هذه القصة الضوء على أثر التشجيع والكلمات الإيجابية في حياة الشباب، ودور المواقف الإنسانية البسيطة في تحفيزهم على مواصلة التعلم والسعي لتحقيق أهدافهم.

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