بروكسل-سانا‏

وافقت الدول الأعضاء في منطقة اليورو على ترشيح الإسباني بابلو هيرنانديز دي ‏كوس لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، والفرنسية لورانس بون والألماني ماركوس ‏برونرماير لعضوية المجلس التنفيذي للبنك، تمهيداً لإجراء المشاورات اللازمة قبل ‏التعيين الرسمي للقيادة الجديدة في كانون الأول المقبل.‏

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وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في بيان نشره اليوم الخميس، عبر ‏منصة إكس: إن الدول الأعضاء في منطقة اليورو وافقت على الترشيحات الثلاثة، ‏مشيراً إلى أنه سيقترح على المجلس الأوروبي بدء المشاورات مع البرلمان الأوروبي ‏والمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.‏

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وأوضح كوستا أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام التعيين الرسمي للقيادة الجديدة للبنك ‏المركزي الأوروبي خلال كانون الأول المقبل.‏

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ومن المقرر أن يتولى دي كوس رئاسة البنك في شباط المقبل خلفاً للرئيسة الحالية ‏كريستين لاغارد، فيما تتولى بون وبرونرماير العضوية في المجلس التنفيذي، ضمن ‏التغييرات المرتقبة في قيادة المؤسسة النقدية الأوروبية.‏

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ويُعدُّ البنك المركزي الأوروبي المؤسسة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية لمنطقة ‏اليورو والحفاظ على استقرار الأسعار، ويتألف مجلسه التنفيذي من الرئيس ونائب ‏الرئيس وأربعة أعضاء، ويُعيّنون من قبل المجلس الأوروبي بعد التشاور مع البرلمان ‏الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.‏