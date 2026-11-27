بروكسل-سانا
وافقت الدول الأعضاء في منطقة اليورو على ترشيح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، والفرنسية لورانس بون والألماني ماركوس برونرماير لعضوية المجلس التنفيذي للبنك، تمهيداً لإجراء المشاورات اللازمة قبل التعيين الرسمي للقيادة الجديدة في كانون الأول المقبل.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في بيان نشره اليوم الخميس، عبر منصة إكس: إن الدول الأعضاء في منطقة اليورو وافقت على الترشيحات الثلاثة، مشيراً إلى أنه سيقترح على المجلس الأوروبي بدء المشاورات مع البرلمان الأوروبي والمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.
وأوضح كوستا أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام التعيين الرسمي للقيادة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي خلال كانون الأول المقبل.
ومن المقرر أن يتولى دي كوس رئاسة البنك في شباط المقبل خلفاً للرئيسة الحالية كريستين لاغارد، فيما تتولى بون وبرونرماير العضوية في المجلس التنفيذي، ضمن التغييرات المرتقبة في قيادة المؤسسة النقدية الأوروبية.
ويُعدُّ البنك المركزي الأوروبي المؤسسة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية لمنطقة اليورو والحفاظ على استقرار الأسعار، ويتألف مجلسه التنفيذي من الرئيس ونائب الرئيس وأربعة أعضاء، ويُعيّنون من قبل المجلس الأوروبي بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.