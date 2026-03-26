آبل تعتزم إدخال الإعلانات إلى خرائطها صيف 2026

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل عزمها إدخال الإعلانات إلى تطبيق “Apple Maps”، وذلك للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيراداتها من قطاع الخدمات، على أن يبدأ تطبيق هذه الميزة خلال صيف عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “تك كرانش” التقني المتخصص في أخبار التكنولوجيا والشركات الناشئة، أن الإعلانات ستظهر بشكل منظم في أعلى نتائج البحث، إضافة إلى إدراجها ضمن قسم الأماكن المقترحة، بما يتيح للشركات الترويج لخدماتها عند بحث المستخدمين عن مواقع أو أنشطة محددة.

وأكدت آبل أن الميزة الجديدة تراعي خصوصية المستخدمين، حيث لن يتم ربط بيانات الموقع بالإعلانات، كما ستبقى المعلومات مخزنة على الجهاز دون مشاركتها مع أي جهات خارجية.

وتندرج الإعلانات الجديدة ضمن منصة “Apple Business” التي توفر أدوات رقمية متكاملة للشركات، في سياق تحول تدريجي ضمن استراتيجية آبل، مع التأكيد على عدم التأثير المباشر في تجربة المستخدم خلال المرحلة الأولى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسع الشركة في قطاع الخدمات، الذي يضم منصات مثل “Apple TV” و“Apple Music”، إلى جانب الإعلانات داخل متجر التطبيقات.