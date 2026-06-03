إيرباص تختبر أول طائرة مخصصة لرحلات تصل إلى 22 ساعة دون توقف

باريس-سانا

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية أن طائرة A350-1000ULR المخصصة للرحلات طويلة المدى نجحت في تنفيذ أول رحلة تجريبية لها في مدينة تولوز الفرنسية، ضمن برنامج «مشروع شروق الشمس» بالتعاون مع شركة كوانتاس الأسترالية.

وقالت الشركة في بيان رسمي أمس الثلاثاء: إن الطائرة أنهت رحلتها الأولى بنجاح واستمرت لمدة 3 ساعات و43 دقيقة، لتسجل بذلك بداية مرحلة الاختبارات الجوية لطائرة صُممت لتشغيل أطول الرحلات التجارية في العالم دون توقف.

وتعد هذه الخطوة إنجازاً مهماً في برنامج تطوير الطائرة، التي تستهدف تشغيل رحلات مباشرة بين أستراليا وأوروبا، ولا سيما خط سيدني–لندن الذي يبلغ نحو 18,500 كيلومتراً، وخلال الرحلة، جرى اختبار أداء الطائرة على ارتفاع تجاوز 12,500 متراً، إضافة إلى تقييم نظام الوقود المعدّل الذي يتضمن خزاناً إضافياً لزيادة مدى الطيران.

وبحسب إيرباص، فإن التعديلات الجديدة ترفع مدى الطائرة بنحو 1,850 كيلومتر مقارنة بالطراز الأساسي، ما يسمح برحلات قد تصل إلى 22 ساعة متواصلة دون توقف.

ويستكمل البرنامج خلال الأشهر المقبلة باختبارات إضافية تشمل أنظمة الطيران وراحة المقصورة، تمهيداً لاعتماد الطائرة وتشغيلها تجارياً.