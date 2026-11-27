الدوحة-سانا‏

اختتم مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب أعمال دورته العادية الثالثة في العاصمة ‏القطرية الدوحة، اليوم الخميس، بإصدار قرارات لتعزيز التعاون العربي وتطوير ‏القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات السيبرانية.‏

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن المجلس قوله في بيانه الختامي: “إن الاجتماع ‏ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر قرارات تهدف إلى ‏تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني”.‏

تعزيز القدرات والجاهزية السيبرانية

واعتمد المجلس البرنامج العربي لرفع القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني، ‏وبرنامجاً لزيادة الوعي به لدى فئات المجتمع في الدول العربية، بهدف تطوير ‏مهارات الكوادر ورفع جاهزيتها لمواجهة التهديدات المتغيرة.‏

كما أطلق برنامج الزمالة العربية للدبلوماسية السيبرانية، بالشراكة مع مؤسسة المنتدى ‏الدولي للأمن السيبراني، لتعزيز مشاركة الدول العربية في النقاشات والمحافل الدولية ‏المعنية بمستقبل الأمن السيبراني.‏

أطر تشريعية وتنسيق مشترك

واعتمد المجلس أدلة استرشادية لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني ‏وحوكمته والتنسيق على المستوى الوطني، إلى جانب وثيقة الضوابط العربية ‏الاسترشادية الأساسية للأمن السيبراني، لتعزيز حماية الأصول المعلوماتية والتقنية ‏والحد من المخاطر.‏

ودعا إلى تكثيف تبادل معلومات التهديدات السيبرانية عبر المنصة الإقليمية التي ‏أُطلقت عام 2025، لتعزيز التنسيق والاستجابة المشتركة للحوادث والتهديدات.‏

وكانت دولة قطر استضافت، في وقت سابق اليوم، الدورة العادية الثالثة لمجلس ‏وزراء الأمن السيبراني العرب، بمشاركة ممثلي الدول العربية، لبحث تعزيز التعاون ‏المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية الرقمية.‏