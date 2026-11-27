الدوحة-سانا
اختتم مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب أعمال دورته العادية الثالثة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، بإصدار قرارات لتعزيز التعاون العربي وتطوير القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات السيبرانية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن المجلس قوله في بيانه الختامي: “إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر قرارات تهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني”.
تعزيز القدرات والجاهزية السيبرانية
واعتمد المجلس البرنامج العربي لرفع القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني، وبرنامجاً لزيادة الوعي به لدى فئات المجتمع في الدول العربية، بهدف تطوير مهارات الكوادر ورفع جاهزيتها لمواجهة التهديدات المتغيرة.
كما أطلق برنامج الزمالة العربية للدبلوماسية السيبرانية، بالشراكة مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، لتعزيز مشاركة الدول العربية في النقاشات والمحافل الدولية المعنية بمستقبل الأمن السيبراني.
أطر تشريعية وتنسيق مشترك
واعتمد المجلس أدلة استرشادية لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني وحوكمته والتنسيق على المستوى الوطني، إلى جانب وثيقة الضوابط العربية الاسترشادية الأساسية للأمن السيبراني، لتعزيز حماية الأصول المعلوماتية والتقنية والحد من المخاطر.
ودعا إلى تكثيف تبادل معلومات التهديدات السيبرانية عبر المنصة الإقليمية التي أُطلقت عام 2025، لتعزيز التنسيق والاستجابة المشتركة للحوادث والتهديدات.
وكانت دولة قطر استضافت، في وقت سابق اليوم، الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بمشاركة ممثلي الدول العربية، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية الرقمية.