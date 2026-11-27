ستوكهولم-سانا
استدعت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الخميس، السفير الروسي في ستوكهولم، احتجاجاً على انتهاك المجال الجوي البولندي، وإدانة خطط لاغتيال مواطن أوكراني أمريكي على الأراضي الدنماركية، مؤكدة تضامنها الكامل مع بولندا والدنمارك ومواصلة دعمها لأوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن استدعاء السفير جاء للتعبير عن رفض السويد انتهاك المجال الجوي البولندي الذي وقع في الـ 20 من تشرين الثاني الجاري، وكذلك إدانة خطط الاغتيال التي اتهمت الدنمارك روسيا بالوقوف وراءها في التاريخ نفسه”.
وحسب البيان، فإن وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد أكدت أن بلادها تقدم دعمها الكامل لحليفتيها بولندا والدنمارك، مشددة على أن محاولات روسيا تقسيم أوروبا وتقويض الدعم المقدم لأوكرانيا لن تنجح، وأن دعم كييف يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية السويدية.
وأكد البيان إدانة التصرفات الروسية خلال الاجتماع، مشيراً إلى عزم السويد والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مواصلة دعم أوكرانيا.
وكانت بولندا أعلنت أمس عزمها إقامة منطقة حظر طيران على طول حدودها الشرقية مع أوكرانيا، عقب انتهاكات متكررة لمجالها الجوي، فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في 21 تشرين الثاني الجاري تضامن الحلف مع وارسو والتزامه بالدفاع عن أراضيها.