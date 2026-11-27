ستوكهولم-سانا‏

استدعت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الخميس، السفير الروسي في ستوكهولم، ‏احتجاجاً على انتهاك المجال الجوي البولندي، وإدانة خطط لاغتيال مواطن أوكراني ‏أمريكي على الأراضي الدنماركية، مؤكدة تضامنها الكامل مع بولندا والدنمارك ‏ومواصلة دعمها لأوكرانيا.‏

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن استدعاء السفير جاء للتعبير ‏عن رفض السويد انتهاك المجال الجوي البولندي الذي وقع في الـ 20 من تشرين ‏الثاني الجاري، وكذلك إدانة خطط الاغتيال التي اتهمت الدنمارك روسيا بالوقوف ‏وراءها في التاريخ نفسه”.‏

وحسب البيان، فإن وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد أكدت أن ‏بلادها تقدم دعمها الكامل لحليفتيها بولندا والدنمارك، مشددة على أن محاولات روسيا ‏تقسيم أوروبا وتقويض الدعم المقدم لأوكرانيا لن تنجح، وأن دعم كييف يمثل أولوية ‏قصوى في السياسة الخارجية السويدية.‏

وأكد البيان إدانة التصرفات الروسية خلال الاجتماع، مشيراً إلى عزم السويد والاتحاد ‏الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مواصلة دعم أوكرانيا.‏

وكانت بولندا أعلنت أمس عزمها إقامة منطقة حظر طيران على طول حدودها ‏الشرقية مع أوكرانيا، عقب انتهاكات متكررة لمجالها الجوي، فيما أكد الأمين العام ‏لحلف شمال الأطلسي مارك روته في 21 تشرين الثاني الجاري تضامن الحلف مع ‏وارسو والتزامه بالدفاع عن أراضيها.‏