سوريا تشارك في المنتدى العالمي للتعليم 2026 بلندن‎ ‎

لندن-سانا‏

تشارك سوريا في المنتدى العالمي للتعليم 2026، الذي تستضيفه ‏العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة ما بين 17 و20 من شهر ‏أيار الجاري، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير ‏المنظومة التعليمية، وتحديث المناهج، وتعزيز التحول الرقمي، ‏وبحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية‎.‎

ويضم الوفد السوري المشارك في المنتدى كلاً من وزير التعليم ‏العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد ‏عبد الرحمن تركو، وعدداً من المعاونين والمسؤولين‎.‎

وعقد الوفد السوري على هامش أعمال المنتدى سلسلة من ‏الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين دوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون ‏في مجالات التعليم وبناء القدرات البشرية ودعم مشاريع التعافي ‏التربوي‎.‎

‎مباحثات مشتركة لتعزيز التعاون التربوي‎

وبحث وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم مع وفد من وزارة ‏الخارجية البريطانية ضم مدير التنمية بيتر ماكديرموت، والمدير ‏السياسي لشؤون سوريا واليمن والعراق ديفيد هانت، سبل تعزيز ‏التعاون في مجالات التعليم، وإعادة الإعمار، وبناء القدرات ‏البشرية، ودعم المبادرات المشتركة بما يسهم في توطيد الشراكة ‏بين البلدين‎.‎

ولفت الجانب البريطاني خلال اللقاء إلى اهتمام بريطانيا بدعم ‏استقرار سوريا وإعادة بناء قطاع التعليم، وإمكانية حدوث تطورات ‏إيجابية تتعلق بالحضور الدبلوماسي البريطاني في سوريا‎.‎

وشدد ماكديرموت على أهمية تعزيز التواصل المباشر، مؤكداً أن ‏التعليم يعد من الملفات المحورية التي تحظى باهتمام كبير في ‏المملكة المتحدة، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالزراعة ‏وسلامة الغذاء وبناء قدرات المزارعين‎.‎

ولفت ماكديرموت إلى استعداد بلاده لتكون من أوائل الجهات ‏الداعمة لقطاع التعليم في سوريا عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة ‌‏”يونيسف”، بما يشمل إعادة تأهيل المدارس، وخاصة في إدلب، ‏وتعزيز برامج حماية الطفل، ودعم صالات النشاط والأندية ‏والبرامج اللغوية، إضافة إلى العمل مع البنك الدولي والمجتمع ‏الدولي لزيادة التمويل المخصص للتعليم ودعم الأبحاث والبنية ‏التحتية والمنح وتطوير البرامج التعليمية‎.‎

كما أكد هانت أهمية تطوير العلاقة مع الحكومة السورية، ‏والمساهمة ‏في إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، معتبراً ‏أن استقرار ‏سوريا وبناء جيل متعلم وقادر على الاندماج في سوق ‏العمل ‏يشكلان أولوية بالنسبة لبريطانيا‎.‎

‎تطوير التعليم وربطه بمتطلبات التنمية‎

من جانبه، أكد الوزير الحلبي أهمية تطوير التعليم على مختلف ‏المستويات لتحقيق الاستدامة خلال مرحلة إعادة الإعمار، ولا سيما ‏في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى ‏ضرورة تطوير المنهجيات الخاصة بدراسة الواقع التعليمي وتحديد ‏الثغرات التي تحتاج إلى دعم وشراكات دولية‎.‎

وأشار الوزير الحلبي إلى أهمية إدخال مساقات جديدة في مجالات ‏الذكاء الاصطناعي، والزراعة الحديثة الذكية، والأمن السيبراني، ‏إضافة إلى توسيع التعليم التقاني عبر الشراكات الدولية، بما يخدم ‏متطلبات التنمية وسوق العمل‎.‎

وأكد الوزير الحلبي ضرورة إعادة تفعيل العلاقات الثقافية بين ‏البلدين، وافتتاح المركز الثقافي البريطاني بدمشق، واستئناف ‏برنامج منح “تشيفنينغ” البريطاني، إلى جانب تقديم الدعم الفني ‏والتقني لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية، ووضع أولويات ‏واضحة لاستيعاب عودة الطلاب ورفع نسبة التعليم التقاني إلى نحو ‌‏40 بالمئة‎.‎

ولفت الوزير الحلبي إلى أن الفاقد التعليمي بلغ نحو مليون ‏وأربعمئة ألف طالب خارج المدارس، ما يتطلب تعزيز التعليم ‏الإلكتروني وبرامج التعويض التعليمي، ودعم البنية الرقمية في ‏قطاع التربية‎.‎

‎‎مشروع تعاون تربوي مع البنك الدولي‎

وفي سياق متصل، عقد الوزيران الحلبي وتركو اجتماعاً موسعاً مع ‏مدير التعليم والمهارات في البنك الدولي كريستيان بودفيغ والوفد ‏المرافق له‎.‎

وبحث الجانبان، مشروع تعاون تربوي شامل يرتكز على ثلاثة ‏محاور رئيسية تشمل معالجة الفاقد التعليمي، وتعزيز التعليم المدمج ‏والرقمي، وتنفيذ برامج تدريبية متطورة للمعلمين، بما يسهم في ‏دعم تعافي العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها‎.‎

كما تناولت المباحثات آليات دعم البنية التحتية التعليمية عبر إعادة ‏تأهيل المدارس، وتحديث الأنظمة الرقمية، وتطوير أدوات المتابعة ‏والتقييم، إلى جانب إنشاء نظام استجابة للطوارئ يضمن استمرارية ‏التعليم في مختلف الظروف‎.‎

وفي تصريح له أشار الوزير الحلبي إلى أن مشاركة سوريا في ‏المنتدى تأتي في سياق الانفتاح الأكاديمي والتربوي وتعزيز ‏الشراكات الدولية في مجالات التعليم العالي والتعليم العام، وتشكل ‏فرصة لبحث آفاق التعاون مع عدد من المؤسسات والجهات ‏التعليمية الدولية، بما يخدم تطوير العملية التعليمية في سوريا، ‏مشيداً باهتمام المملكة المتحدة والجهات التعليمية الدولية الداعمة ‏لقطاع التعليم في سوريا، والدور الذي تقوم به البرامج الأكاديمية ‏والمنح التعليمية في دعم الطلبة والباحثين السوريين وتعزيز فرص ‏التعليم والتأهيل العلمي‎.‎

ويهدف المنتدى العالمي للتعليم، الذي يشارك فيه وزراء التعليم ‏والمهارات من مختلف دول العالم، إلى دعم بناء أنظمة تعليمية ‏شاملة وعالية الجودة وقادرة على مواكبة المستقبل، من خلال ‏جلسات وورش عمل تركز على محاور السلام، والكوكب، والغاية، ‏والمسارات، وتعزيز المرونة والابتكار في قطاع التعليم‎.‎