سوريا تشارك في المنتدى العالمي للتعليم 2026 بلندن‎ ‎

لندن-سانا
تشارك سوريا في المنتدى العالمي للتعليم 2026، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة ما بين 17 و20 من شهر أيار الجاري، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتحديث المناهج، وتعزيز التحول الرقمي، وبحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
ويضم الوفد السوري المشارك في المنتدى كلاً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، وعدداً من المعاونين والمسؤولين.
وعقد الوفد السوري على هامش أعمال المنتدى سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين دوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم وبناء القدرات البشرية ودعم مشاريع التعافي التربوي.
مباحثات مشتركة لتعزيز التعاون التربوي
وبحث وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم مع وفد من وزارة الخارجية البريطانية ضم مدير التنمية بيتر ماكديرموت، والمدير السياسي لشؤون سوريا واليمن والعراق ديفيد هانت، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم، وإعادة الإعمار، وبناء القدرات البشرية، ودعم المبادرات المشتركة بما يسهم في توطيد الشراكة بين البلدين.
ولفت الجانب البريطاني خلال اللقاء إلى اهتمام بريطانيا بدعم استقرار سوريا وإعادة بناء قطاع التعليم، وإمكانية حدوث تطورات إيجابية تتعلق بالحضور الدبلوماسي البريطاني في سوريا.
وشدد ماكديرموت على أهمية تعزيز التواصل المباشر، مؤكداً أن التعليم يعد من الملفات المحورية التي تحظى باهتمام كبير في المملكة المتحدة، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالزراعة وسلامة الغذاء وبناء قدرات المزارعين.
ولفت ماكديرموت إلى استعداد بلاده لتكون من أوائل الجهات الداعمة لقطاع التعليم في سوريا عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف”، بما يشمل إعادة تأهيل المدارس، وخاصة في إدلب، وتعزيز برامج حماية الطفل، ودعم صالات النشاط والأندية والبرامج اللغوية، إضافة إلى العمل مع البنك الدولي والمجتمع الدولي لزيادة التمويل المخصص للتعليم ودعم الأبحاث والبنية التحتية والمنح وتطوير البرامج التعليمية.
كما أكد هانت أهمية تطوير العلاقة مع الحكومة السورية، والمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، معتبراً أن استقرار سوريا وبناء جيل متعلم وقادر على الاندماج في سوق العمل يشكلان أولوية بالنسبة لبريطانيا.
تطوير التعليم وربطه بمتطلبات التنمية
من جانبه، أكد الوزير الحلبي أهمية تطوير التعليم على مختلف المستويات لتحقيق الاستدامة خلال مرحلة إعادة الإعمار، ولا سيما في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى ضرورة تطوير المنهجيات الخاصة بدراسة الواقع التعليمي وتحديد الثغرات التي تحتاج إلى دعم وشراكات دولية.
وأشار الوزير الحلبي إلى أهمية إدخال مساقات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والزراعة الحديثة الذكية، والأمن السيبراني، إضافة إلى توسيع التعليم التقاني عبر الشراكات الدولية، بما يخدم متطلبات التنمية وسوق العمل.
وأكد الوزير الحلبي ضرورة إعادة تفعيل العلاقات الثقافية بين البلدين، وافتتاح المركز الثقافي البريطاني بدمشق، واستئناف برنامج منح “تشيفنينغ” البريطاني، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية، ووضع أولويات واضحة لاستيعاب عودة الطلاب ورفع نسبة التعليم التقاني إلى نحو 40 بالمئة.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن الفاقد التعليمي بلغ نحو مليون وأربعمئة ألف طالب خارج المدارس، ما يتطلب تعزيز التعليم الإلكتروني وبرامج التعويض التعليمي، ودعم البنية الرقمية في قطاع التربية.
مشروع تعاون تربوي مع البنك الدولي
وفي سياق متصل، عقد الوزيران الحلبي وتركو اجتماعاً موسعاً مع مدير التعليم والمهارات في البنك الدولي كريستيان بودفيغ والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان، مشروع تعاون تربوي شامل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل معالجة الفاقد التعليمي، وتعزيز التعليم المدمج والرقمي، وتنفيذ برامج تدريبية متطورة للمعلمين، بما يسهم في دعم تعافي العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها.
كما تناولت المباحثات آليات دعم البنية التحتية التعليمية عبر إعادة تأهيل المدارس، وتحديث الأنظمة الرقمية، وتطوير أدوات المتابعة والتقييم، إلى جانب إنشاء نظام استجابة للطوارئ يضمن استمرارية التعليم في مختلف الظروف.
وفي تصريح له أشار الوزير الحلبي إلى أن مشاركة سوريا في المنتدى تأتي في سياق الانفتاح الأكاديمي والتربوي وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التعليم العالي والتعليم العام، وتشكل فرصة لبحث آفاق التعاون مع عدد من المؤسسات والجهات التعليمية الدولية، بما يخدم تطوير العملية التعليمية في سوريا، مشيداً باهتمام المملكة المتحدة والجهات التعليمية الدولية الداعمة لقطاع التعليم في سوريا، والدور الذي تقوم به البرامج الأكاديمية والمنح التعليمية في دعم الطلبة والباحثين السوريين وتعزيز فرص التعليم والتأهيل العلمي.
ويهدف المنتدى العالمي للتعليم، الذي يشارك فيه وزراء التعليم والمهارات من مختلف دول العالم، إلى دعم بناء أنظمة تعليمية شاملة وعالية الجودة وقادرة على مواكبة المستقبل، من خلال جلسات وورش عمل تركز على محاور السلام، والكوكب، والغاية، والمسارات، وتعزيز المرونة والابتكار في قطاع التعليم.