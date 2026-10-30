غوغل تضيف خيارات جديدة لتخصيص تطبيق «صور غوغل»

واشنطن-سانا

أضافت شركة غوغل ميزات جديدة إلى تطبيق «صور غوغل» على هواتف أندرويد وآيفون، تتيح للمستخدمين تخصيص واجهة التطبيق وإعادة ترتيب المجلدات والأقسام وتثبيت العناصر الأكثر استخداماً، بهدف تسهيل تنظيم الصور والوصول إليها.

وذكر موقع «9to5Google» التقني أول أمس، أن التحديث الجديد يمنح المستخدمين خيارات أوسع للتحكم في واجهة التطبيق، من خلال إعادة ترتيب علامات التبويب وتثبيت المجلدات المفضلة في أعلى الشاشة، إلى جانب إخفاء الأقسام التي لا يستخدمونها بكثرة.

ويشمل التحديث علامة تبويب «المجموعات»، التي تضم أقساماً متعددة، منها الألبومات والأشخاص والحيوانات الأليفة والأماكن والمستندات، إضافة إلى لقطات الشاشة والمفضلة ومقاطع الفيديو والأرشيف والمهملات والمجلدات المقفلة.

ويمكن للمستخدمين تعديل ترتيب العناصر المثبتة من خلال خيار «تعديل»، فيما يتيح خيار «إعادة الترتيب» تنظيم بقية الأقسام وفق تفضيلاتهم، بما يسهل الوصول إلى المحتوى المطلوب.

ويتوفر التصميم الجديد ضمن الإصدار 7.97 من تطبيق «صور غوغل» على نظام أندرويد، والإصدار 7.98 على نظام التشغيل «آي أو إس»، ويمكن للمستخدمين التحقق من وصوله عبر فتح التطبيق والانتقال إلى علامة تبويب «المجموعات».

وأثار التحديث آراء متباينة بين المستخدمين، إذ رأى بعضهم أن التصميم الجديد يشبه واجهة تطبيق الصور في هواتف آيفون، بينما رحب آخرون بالخيارات الإضافية التي تتيح تخصيص الأقسام وترتيبها وفق احتياجاتهم.

وتأتي هذه التحديثات في إطار توجه شركات التكنولوجيا إلى تطوير تطبيقاتها وتوفير خيارات تخصيص أكثر مرونة، بما يحسن تجربة المستخدم ويسهّل الوصول إلى المحتوى والميزات الأكثر استخداماً.