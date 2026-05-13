بيع دمية خشبية نادرة تُعرف بـ “الأكثر رعباً في العالم” في مزاد ببريطانيا بسعر غير متوقع

لندن-سانا

شهد أحد مزادات دار “Hansons Auctioneers” في مقاطعة ديربيشاير البريطانية بيع دمية خشبية نادرة تعود إلى مطلع القرن التاسع عشر، تُعرف بأنها “الأكثر رعباً في العالم”، وسط اهتمام لافت من هواة جمع التحف والمقتنيات التاريخية.

ووفق ما نقلته وكالة “روسيا اليوم” أول أمس، بيعت الدمية بسعر بلغ نحو 3 آلاف جنيه إسترليني، رغم أن التقديرات الأولية للدار المنظمة للمزاد كانت تشير إلى سعر لا يتجاوز 300 جنيه إسترليني، ما أدى إلى ارتفاع قيمتها إلى عشرة أضعاف المتوقع نتيجة المنافسة بين المزايدين.

وأوضحت الدار المنظمة أن الدمية احتفظت بملابسها الأصلية كاملة، وهو ما أضاف لها قيمة تاريخية خاصة، وساهم في زيادة الإقبال عليها من قبل المهتمين بالمقتنيات النادرة العائدة للقرن التاسع عشر.

ويعكس هذا البيع الإقبال المتزايد على القطع النادرة ذات الطابع التاريخي والغرائبي، التي باتت تحظى باهتمام واسع في مزادات التحف العالمية.