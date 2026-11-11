كيف يؤثر شرب القهوة في بكتيريا الأمعاء وحركة القولون؟

كوبنهاغن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن تناول القهوة بانتظام يرتبط بزيادة تنوع البكتيريا المعوية، إلى جانب تغيرات في بعض وظائف الجهاز الهضمي، أبرزها زيادة انقباضات القولون وانخفاض درجة الحموضة في الأمعاء الدقيقة.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي أمس الثلاثاء أن الدراسة المنشورة في مجلة «Gut Microbes» العلمية شملت 61 شخصاً بالغاً يتمتعون بصحة جيدة، واستخدم الباحثون كبسولة إلكترونية صغيرة ابتلعها المشاركون لرصد حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي وقياس درجة الحرارة والحموضة وانقباضات الأمعاء، كما صنّفوا المشاركين وفق معدلات استهلاكهم للقهوة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا القهوة بانتظام، بمعدل يتراوح بين كوب وخمسة أكواب يومياً، سجلوا تنوعاً أكبر في البكتيريا المعوية مقارنة بمن استهلكوها بمعدلات أقل.

كما ارتبط ارتفاع استهلاك القهوة بانخفاض درجة الحموضة في الأمعاء الدقيقة وزيادة انقباضات القولون، وهي حركات عضلية تسهم في دفع محتويات الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.

وأوضحت فرانشيسكا بوتشي، الباحثة في جامعة كوبنهاغن والمؤلفة الأولى للدراسة، أن النتائج تشير إلى أن تأثير القهوة لا يقتصر على تغيير تركيبة البكتيريا المعوية، بل قد يمتد إلى التأثير في وظائف الأمعاء وآلية عملها.

من جانبه، أشار الباحث الرئيسي هنريك مونك روجر إلى أن دراسات سابقة رصدت تأثير القهوة في عدد من العمليات الهضمية، بما فيها إفراز حمض المعدة، ما يعزز أهمية دراسة العلاقة بين استهلاكها والتغيرات التي سجلها البحث.

ولفت الباحثون إلى أنهم لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان انخفاض درجة الحموضة في الأمعاء الدقيقة يحمل فوائد صحية أم آثاراً سلبية، نظراً لدورها في نشاط الإنزيمات الهاضمة وتفكيك الطعام.

وتسهم هذه النتائج في توسيع فهم العلاقة بين النظام الغذائي وتكوين البكتيريا المعوية ووظائف الجهاز الهضمي، وتبرز الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد تأثير استهلاك القهوة في صحة الأمعاء.