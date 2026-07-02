دراسة طبية: فوائد محتملة للقهوة في الوقاية من أمراض الكبد

واشنطن-سانا

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن شرب القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد وتليفه، إلى جانب تراجع معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض الكبد.

ونقلت شبكة “سي إن إن” أمس الأربعاء، عن باحثين من مركز “سيدارز سيناي” في ولاية كاليفورنيا: إن الدراسة اعتمدت على متابعة بيانات نحو 355 ألف بالغ على مدى 13 عاماً، وأظهرت نتائج التصوير المتقدمة أن شاربي القهوة يتمتعون بدهون أقل داخل الكبد وحوله، مع مؤشرات حيوية أفضل مرتبطة بالالتهاب والتليف.

وبيّنت النتائج أن تناول خمسة أكواب أو أكثر يومياً قد يخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، ويقلل خطر التليف بنحو الثلث مقارنة بغير شاربي القهوة، كما رُصدت فوائد مماثلة لدى من تناولوا كوباً أو كوبين يومياً، وحتى مع القهوة منزوعة الكافيين.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة هيونسيوك كيم أن القهوة تحتوي على مركبات نشطة ومضادات أكسدة تسهم في الحد من الالتهابات وتقليل تكوّن الأنسجة الندبية في الكبد.

وتأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه أمراض الكبد ارتفاعاً عالمياً نتيجة انتشار السمنة وسوء التغذية وأنماط الحياة غير الصحية، ما يعزز أهمية البحث عن وسائل وقائية بسيطة ومتاحة مثل القهوة، التي تُعد من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء.