غوغل تطلق نموذجاً لإنشاء عوالم افتراضية تفاعلية بأصوات واقعية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل ديب مايند إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «Genie 4»، الذي يتيح إنشاء عوالم افتراضية تفاعلية تحاكي الواقع بدرجة أكبر، مع إمكانية تعديل المشاهد في الوقت الفعلي وتوليد أصوات وموسيقا وحوارات تتفاعل مع الأحداث داخل البيئة الافتراضية.

وذكر موقع «TechCrunch» التقني في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أن النموذج الجديد يمثل تطوراً في تقنيات محاكاة العوالم، إذ يتيح للمستخدم توجيه المشاهد وتعديلها باستخدام أوامر مكتوبة بلغة طبيعية، مثل تغيير الطقس أو زاوية التصوير أو إضافة أشخاص وأشياء جديدة، مع تكيّف البيئة مع التغييرات المطلوبة.

ويتميز «Genie 4» بقدرته على توليد الأصوات المحيطة والموسيقا والحوارات التفاعلية بالتزامن مع المشاهد، إلى جانب تحسين محاكاة حركة الأشخاص والعناصر الفيزيائية، بما يشمل التصادمات وحركة الأجسام، ما يجعل البيئات الناتجة أكثر واقعية وقابلية للاستكشاف.

ويمكن أن تسهم هذه التقنية في تطوير الألعاب الإلكترونية، وإعداد تصورات أولية للمشاهد السينمائية، وإنشاء بيئات افتراضية لتدريب الروبوتات، فضلاً عن تطبيقات محتملة في التعليم والمحاكاة والتدريب على سيناريوهات يصعب اختبارها مباشرة في الواقع.

وأوضحت غوغل ديب مايند أن النموذج متاح حالياً في إطار معاينة بحثية لمجموعة محدودة من المختبرين، على أن تتوسع إتاحته لاحقاً لتشمل مشتركين في خدمة «Google AI Ultra» وشركاء لديهم وصول مبكر إلى واجهات وأدوات غوغل المخصصة للمطورين.

ولا يزال النموذج في مرحلة بحثية، إذ يمكن أن تتغير بعض التفاصيل أو تتراجع دقة ثبات العناصر كلما طال تشغيل المحاكاة أو تعددت التغييرات المعقدة، كما يواصل الباحثون العمل على تحسين دقة التفاعلات الفيزيائية والأصوات والنصوص داخل البيئات الافتراضية.

ويعكس إطلاق النموذج توجهاً نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في إنشاء بيئات رقمية تفاعلية تتجاوز عرض الصور والمشاهد الثابتة، لتتيح للمستخدم التأثير في الأحداث ومتابعة نتائجها، بما يفتح مجالات جديدة للإبداع والتدريب والبحث العلمي.