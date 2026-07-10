غوغل تتيح إعداداً جديداً للتحكم بحفظ الصور والملفات المرفوعة عبر البحث

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل إعداداً جديداً يمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في حفظ الصور والملفات والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو التي يرفعونها أثناء استخدام خدمات البحث، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات الخصوصية مع توسع استخدام أدوات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع The Verge التقني في تقرير حديث أن الإعداد الجديد يتيح للمستخدم اختيار ما إذا كانت الوسائط الناتجة عن تفاعله مع خدمات البحث، تُحفظ ضمن سجل خدمات البحث، موضحة أن هذه البيانات قد تُستخدم لتحسين خدمات الشركة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لإعدادات الحساب.

وتشمل الوسائط التي يغطيها الخيار الجديد الصور والملفات والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المرتبطة باستخدام ميزات مثل “غوغل لينس” (Google Lens) والبحث الصوتي والترجمة وأدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت غوغل أن هذه الوسائط تساعد في تحسين قدرة أنظمتها على فهم الصور والصوت والملفات، وتطوير ميزات مثل “AI Mode” و”Lens” و”Translate” والبحث الصوتي، مشيرة إلى أن طرح الإعداد الجديد سيتم تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.

ويستطيع المستخدمون إيقاف حفظ الوسائط الجديدة من خلال إعدادات النشاط في حساب غوغل، إلا أن تعطيل الخيار لا يؤدي إلى حذف الوسائط التي سبق حفظها، إذ يتطلب حذفها إجراءً منفصلاً من إعدادات الحساب.

ويأتي هذا التحديث في ظل تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب معالجة الصور والملفات والأصوات، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية مراجعة إعدادات الخصوصية، ولا سيما عند استخدام هذه الخدمات للتعامل مع بيانات شخصية أو ملفات مرتبطة بالعمل.