‏ واتساب يطوّر ميزة جديدة لتسهيل الوصول إلى الوسائط المشتركة

واشنطن-سانا
يعمل تطبيق “واتساب” على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استعراض الصور ومقاطع الفيديو والروابط التي تلقوها عبر المحادثات، من خلال مركز مخصص للوسائط ضمن إعدادات التطبيق، بما يسهل الوصول إلى المحتوى المشترك دون الحاجة إلى فتح المحادثات بشكل منفصل.
وذكر موقع “WABetaInfo” المتخصص في أخبار تطبيق “واتساب” اليوم الثلاثاء، أن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين عرض الوسائط المستلمة في مكان واحد، مع الفصل بين المحتوى الذي تلقوه والمحتوى الذي أرسلوه، إذ سيقتصر المركز الجديد على الوسائط الواردة إلى المستخدم.
وتهدف الميزة إلى تبسيط إدارة المحتوى المشترك وتسريع الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والروابط، ولا سيما في المحادثات التي تتضمن كميات كبيرة من الوسائط، ما يوفر تجربة استخدام أكثر سهولة وتنظيماً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحديثات التي يعمل “واتساب” على تطويرها لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل التعامل مع المحتوى المتبادل عبر التطبيق، الذي يتيح مشاركة أنواع متعددة من الملفات والوسائط بين الأفراد والمجموعات.
ومن المتوقع أن تسهم الميزة، في حال طرحها رسمياً، في جعل استعراض الوسائط المستلمة أكثر مرونة، فيما لم يُعلن بعد عن موعد محدد لإتاحتها لجميع المستخدمين.