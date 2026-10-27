‏ واتساب يطوّر ميزة جديدة لتسهيل الوصول إلى الوسائط المشتركة

واشنطن-سانا

يعمل تطبيق “واتساب” على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استعراض ‏الصور ومقاطع الفيديو والروابط التي تلقوها عبر المحادثات، من خلال ‏مركز مخصص للوسائط ضمن إعدادات التطبيق، بما يسهل الوصول إلى ‏المحتوى المشترك دون الحاجة إلى فتح المحادثات بشكل منفصل.‏

وذكر موقع “‏WABetaInfo‏” المتخصص في أخبار تطبيق “واتساب” اليوم الثلاثاء، أن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين عرض الوسائط المستلمة في ‏مكان واحد، مع الفصل بين المحتوى الذي تلقوه والمحتوى الذي أرسلوه، إذ ‏سيقتصر المركز الجديد على الوسائط الواردة إلى المستخدم.‏

وتهدف الميزة إلى تبسيط إدارة المحتوى المشترك وتسريع الوصول إلى ‏الصور ومقاطع الفيديو والروابط، ولا سيما في المحادثات التي تتضمن ‏كميات كبيرة من الوسائط، ما يوفر تجربة استخدام أكثر سهولة وتنظيماً.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحديثات التي يعمل “واتساب” على تطويرها ‏لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل التعامل مع المحتوى المتبادل عبر التطبيق، ‏الذي يتيح مشاركة أنواع متعددة من الملفات والوسائط بين الأفراد ‏والمجموعات.‏

ومن المتوقع أن تسهم الميزة، في حال طرحها رسمياً، في جعل استعراض ‏الوسائط المستلمة أكثر مرونة، فيما لم يُعلن بعد عن موعد محدد لإتاحتها ‏لجميع المستخدمين.‏