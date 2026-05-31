طلاب صينيون ينجحون في تطوير طائرة ورقية عملاقة قابلة للتحكم عن بعد

بكين-سانا

تمكّن فريق من طلاب مدرسة شنتشن المتوسطة في الصين من تطوير طائرة ورقية عملاقة قابلة للتحكم عن بعد، في مشروع هندسي استغرق نحو ستة أشهر من العمل والتجارب المتواصلة، وحقق أداءً مستقراً خلال اختبارات الطيران.

ووفقاً لما أورده موقع “Oddity Central” المتخصص بنشر الأخبار والقصص الغريبة أول أمس، تتميز الطائرة بأبعاد غير مسبوقة في هذا النوع من الابتكارات، إذ يصل باع جناحيها إلى أكثر من ستة أمتار، فيما يبلغ طول جسمها نحو خمسة أمتار، وقد نجحت في التحليق لمدة تقارب 15 دقيقة قبل الهبوط بنجاح.

وأوضح قائد المشروع الطالب تشو جونجي أن الفكرة اعتمدت على دمج مبادئ الطائرات الورقية التقليدية مع تقنيات هندسية حديثة، بهدف تطوير نموذج كبير الحجم يتمتع باستقرار عالٍ أثناء الطيران، مشيراً إلى أن المشروع مر بعدة مراحل من التحسين قبل الوصول إلى التصميم النهائي.

من جهته، بيّن المشرف على الفريق أن أبرز التحديات تمثلت في ضبط الاستقرار الديناميكي للطائرة، نظراً لكبر حجمها، حيث إن أي تغيير طفيف في توزيع الوزن أو زوايا الأجنحة كان ينعكس بشكل مباشر على أدائها أثناء التحليق.

واستخدم الفريق مواد خفيفة الوزن مدعمة بألياف الكربون لتحقيق التوازن بين المتانة وخفة الحركة، الأمر الذي أسهم في تحسين قدرة الطائرة على الطيران لفترات أطول وباستقرار أكبر.

وأكد الطلاب أن مشروعهم يهدف إلى إبراز قدرات الشباب على الابتكار الهندسي وتطبيق المفاهيم العلمية في مشاريع عملية قابلة للتنفيذ.

ويشكل هذا الإنجاز نموذجاً على تطور مهارات الطلبة في تحويل الأفكار البسيطة إلى مشاريع هندسية متقدمة تعكس تنامي قدرات الابتكار لدى الجيل الشاب في مجالات التكنولوجيا والطيران.