هيكل عظمي نادر لديناصور يُباع في مزاد بنيويورك مقابل 47.3 مليون دولار

واشنطن-سانا

بيع هيكل عظمي متحجر لديناصور «نانوتيرانوس»، المعروف بصغر حجمه مقارنة بديناصور «تي ريكس»، مقابل 47.3 مليون دولار في مزاد أقامته دار «سوذبيز» في مدينة نيويورك، ليصبح ثاني أغلى أحفورة ديناصور تُباع في مزاد علني.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أمس الثلاثاء، أن الهيكل الذي يحمل اسم «جودي»، بيع بعد منافسة استمرت نحو 12 دقيقة بين ستة مزايدين، متجاوزاً التقديرات الأولية التي تراوحت بين 6 و9 ملايين دولار، فيما لم تُكشف هوية المشتري.

وأوضحت الوكالة أن الهيكل اكتُشف عام 2019 في أرض خاصة بولاية مونتانا الأمريكية، ويبلغ طوله نحو ستة أمتار، ويضم قرابة 191 عظمة متحجرة، بينها جمجمة شبه مكتملة، ويعود تاريخه إلى نحو 67 مليون عام.

ويُعد الهيكل واحداً من ثلاثة هياكل عظمية معروفة لهذا النوع، فيما اقترب سعر بيعه من الرقم القياسي المسجل في تموز الماضي، عندما بيع هيكل ديناصور «تي ريكس» المعروف باسم «غاس» مقابل 50.1 مليون دولار.

ويثير بيع الأحافير النادرة في المزادات الخاصة مخاوف لدى بعض الباحثين من انتقال عينات ذات أهمية علمية إلى مجموعات خاصة، بعيداً عن المتاحف والمؤسسات البحثية، الأمر الذي قد يحد من فرص دراستها وإتاحتها أمام العلماء والجمهور.