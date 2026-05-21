تقنية مبتكرة باستخدام “الضوضاء البصرية” قد تحسن الرؤية لدى مرضى التنكس البقعي

لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية استخدام تقنية غير جراحية تعتمد على إدخال “ضوضاء بصرية” عبر أجهزة الواقع المعزز، بهدف تحسين القدرة البصرية لدى المصابين بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، أحد أبرز أسباب فقدان البصر لدى كبار السن.

ووفق ما أورده موقع “Medical Xpress”، اليوم الخميس، فإن الدراسة التي قادها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية نُفذت ضمن بيئة سريرية تجريبية في المملكة المتحدة، باستخدام نظارة الواقع المعزز “Microsoft HoloLens 2” لإضافة تشويش بصري منظم لما يراه المرضى، وشملت التجربة 12 مريضاً مصاباً بالنوع النضحي من التنكس البقعي، إضافة إلى مجموعة من الأصحاء للمقارنة.

وأظهرت النتائج أن إضافة مستوى متوسط من الضوضاء البصرية أسهمت في تحسين الأداء البصري لدى المشاركين، حيث تمكنوا في المتوسط من قراءة ما يقارب نصف سطر إضافي على لوحة فحص النظر، مع تحسن طفيف في حدة البصر من 6/13.5 إلى 6/12، وهو ما يقترب من الحد الأدنى المطلوب للقيادة في بعض الحالات.

وأوضح الباحثون أن هذا التحسن قد يرتبط بظاهرة تُعرف بـ”الرنين العشوائي”، والتي تفيد بأن إضافة مقدار مناسب من الضوضاء يمكن أن تعزز قدرة الدماغ على التقاط الإشارات البصرية الضعيفة، وتحسين إدراكها.

كما بيّنت الدراسة أن التأثير ذاته لوحظ لدى مجموعة الأفراد الأصحاء، وإن بدرجة أقل، ما يشير إلى إمكانية استفادة فئات أوسع من هذه التقنية مستقبلاً.

وتؤكد الدراسة أن هذه التقنية لا تزال في مراحلها التجريبية، وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث قبل اعتمادها كوسيلة علاجية معتمدة.

والتنكس البقعي (ويُعرف أيضاً بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر)، هو مرض يصيب البقعة الصفراء في شبكية العين، وهي الجزء المسؤول عن الرؤية المركزية الدقيقة، مثل القراءة والتعرف على الوجوه.